Difesa personale e lotta allo stress: "Corsi per la sicurezza ’urbana’ e sull’uso di spray al peperoncino"

Più sicurezza, più abilità nel togliersi da situazioni di pericolo. Parte una nuova e importante iniziativa sul territorio grazie alla collaborazione tra Confimpresa Massa e il maestro Nicola Ricci, fondatore della scuola Fiore di Loto. L’obiettivo è ambizioso: offrire corsi completi di difesa personale rivolti non solo ai cittadini di Massa e Carrara, ma anche alle aree limitrofe come Sarzana, Versilia e Viareggio.

"Il progetto – spiega Ricci – nasce dal desiderio di fornire strumenti pratici e teorici per aumentare la consapevolezza e la sicurezza personale. I corsi si basano su due metodologie principali: il Wing Chun, arte marziale cinese nota per la sua efficacia nei combattimenti ravvicinati, e il Meto-do, sistema sviluppato per la difesa personale urbana. Ma non si tratta solo di tecniche di combattimento. La vera novità sta nell’approccio multidisciplinare: ai corsi parteciperanno anche psicologi, avvocati e rappresentanti delle forze dell’ordine, che affronteranno aspetti cruciali come la gestione dello stress, le implicazioni giuridiche della difesa personale e il corretto approccio comportamentale in situazioni di pericolo".

Durante il corso sarà anche insegnato l’uso corretto dello spray al peperoncino, verranno simulate tecniche di difesa da arma bianca (coltello) e si svolgeranno esercizi pratici di Tui-Shou, un’antica pratica del Kung Fu per migliorare riflessi, equilibrio e sensibilità al contatto. I corsi si terranno presso la sede di Confimpresa, in Viale Eugenio Chiesa 22 a Massa. Per informazioni e iscrizioni contattare il 328 3073683 o scrivere a [email protected]