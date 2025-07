Tempo di Notte bianca. La città si accende. Musica, arte e cibo

Grande attesa per la Notte Bianca: una serata di musica, cultura e divertimento nel cuore di Aulla. La città si prepara a vivere un evento imperdibile: la tanto attesa Notte Bianca, che si terrà sabato e promette di animare le strade con musica, spettacoli, arte e tanta allegria. Dalle 19 le piazze, i negozi e i locali del centro si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza unica e coinvolgente.

L’evento prevede una lunga serie di iniziative: concerti di band locali e artisti emergenti, spettacoli di strada, mostre d’arte, mercatini artigianali e speciali aperture serali di musei e negozi. Per i più piccoli, ci saranno laboratori creativi e intrattenimento dedicato, mentre gli amanti della buona cucina potranno gustare specialità nei numerosi stand gastronomici allestiti per l’occasione.

Per gli appassionati di motori ci sarà un’esposizione di auto storiche, moto e tuning, nel centro storico la Notte bianca dei piccoli con sparabolle, zucchero filato, pop corn, trucca bimbi, animazione, laboratori, ballo e musica e mercatino del vintage per curiosare tra le bancarelle. E ancora Via Veneto delle meraviglie con l’esibizione della scuola di danza L’Ecole, mentre in piazza Gramsci ci si potrà scatenare con i dj Fabri B e Manu the beat, gustando panigacci di Podenzana e arrosticini di pecora.

Musica in piazza Mazzini, dalle 21,30 con Salvatore Lombardo e concerto rock dalle 19,30, con tanti gruppi del nostro territorio. I visitatori potranno cenare anche allo street food con mitici, focaccette, sgabei, porchetta. Si tratta di un evento che è stato pensato per coinvolgere tutta la comunità, rappresenta inoltre un’occasione per riscoprire le bellezze della città e trascorrere una serata all’insegna della convivialità e soprattutto del buon umore. L’evento sarà aperto domani dallo Street Food, che resterà fino a domenica compresa.

M.L.