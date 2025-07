Lutto nel volontariato. Si è spento Lazzarotti

Grande commozione per la prematura scomparsa di Ivano Lazzarotti di 58 anni, storico volontario della Misericordia di Massa. Dopo una lunga malattia, Lazzarotti si è arreso, lasciando nello sconforto la famiglia e gli amici. Come volontario si era impegnato da più di un decennio per la Misericordia guidata dal presidente Bruno Ciuffi.

Il volontario era considerato un fratello vero e proprio, non si è mai tirato indietro: "Aveva fatto volontariato – dice il presidente – non per soddisfare un suo ego, ma per mettersi a disposizione degli altri. Si è dimostrato questo suo credo durante il periodo della Pandemia dettata dal Covid: anche in mancanza del lavoro, ha sempre fatto turni da volontario nella Misercicordia, dall’ambulanza fino alla distribuzione dei generi alimentari".

"Per me – prosegue – è sempre stato un vero fratello, abbiamo sempre avuto un rapporto con piena sintonia e grande rispetto, un ottimo confronto e un ottimo rapporto personale". Lazzarotti era anche un ambulante e lavorava al mercato: viene descritto come un uomo di grande dedizione per il suo lavoro, che viveva con passione ed entusiasmo, uno di compagnia anche durante lo svolgimento dei mercati, non mancava mai una battuta con il cliente, faceva ridere quando vedeva che una persona ne aveva bisogno.

Lazzarotti lascia una bellissima famiglia, la moglie e quattro figli, anche loro sempre dediti al volontariato. L’ultimo saluto, al quale parteciperanno anche i membri della Misericordia, ci sarà questo pomeriggio alle 17 alla chiesa di Castagnetola.