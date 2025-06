L’ultimo saluto ai Balzi. L’addio della comunità a padre e figlio morti nel tragico incendio

"Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me". La lettura dello struggente passo dell’ultima cena del vangelo secondo Giovanni ha rappresentato uno dei momenti più toccanti, ieri pomeriggio, nella chiesa di San Francesco, per i funerali di Lamberto e Luca Balzi. La mesa cerimonia è stata officiata dal parroco Padre Natale. L’anziano, 82 anni, e il figlio, 54, sono morti in seguito alle ustioni riportate a causa dell’incendio scoppiato sabato 14 luglio nel terreno del casolare nella zona di via delle Pietre Cavate, tra Montecatini e Pieve a Nievole, acquistato da poco meno di un mese. Il trasferimento immediato di Luca all’ospedale di Cisanello, a Pisa, e di Lamberto, a Parma, non ha purtroppo consentito di salvare la vita di padre e figlio.

La chiesa di San Francesco, ieri pomeriggio, era piena di persone venute a dare l’estremo saluti a padre e figlio. Una foto di Lamberto e Luca, ritratti in un momento felice, ha accolto all’ingresso tutti quelli venuti a dare l’estremo saluto. "In questo momento di dolore e sofferenza – ha sottolineato Padre Natale – vogliamo fare nostre le parole del vangelo. Gesù è morto in modo tragico, come Lamberto e Luca. Ma è lui che, rivolgendosi agli apostoli durante l’ultima cena, li invita affinché il loro cuore non sia turbato. La sofferenza è un fatto naturale della nostra esistenza, ma può portarci alla disperazione. Ricordiamo l’invito di Gesù ad avere fede in Dio e lui. La vita terrena è un momento transitorio della nostra esistenza e per questo non dimentichiamo che la sofferenza è relativamente di breve durata. La lettera dell’apostolo Giovanni ci ricorda che nella vita eterna guarderemo con amore Dio e saremo guardati con amore da lui".

Al termine della cerimonia funebre, le salme di Lamberto e Luca sono state tumulate nel cimitero comunale di via Cividale, dove potranno riposare per sempre insieme. Il tragico rogo scoppiato sabato 14 giugno nella zona delle Pietre Cavate ha destato profondo sconcerto in Valdinievole e nel resto della provincia di Pistoia. I vigili del fuoco hanno lavorato duramente per evitare che le fiamme, dopo aver divorato un ettaro di terreno, si propagassero ancora. Daniele Bernardini