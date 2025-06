Basket a caccia della promozione, tutti in pineta per tifare Herons

Montecatini Terme, 22 giugno 2025 – La città si stringe attorno agli Herons per la spareggio in programma questa sera alle 18.30 a Cento contro la Gemini Mestre, che vale la promozione nel campionato di A2 di pallacanestro.

Un ritorno davvero agognato per Montecatini, protagonista di numerosi campionati nelle massime serie. I mille biglietti a disposizione dei tifosi termali sono esauriti alla svelta e, così, ci ha pensato il Comune a trovare una soluzione per consentire al maggior numero di persone di vedere questa importante partita. Nell’area della pineta confinante con la sede della Asvalt, questa sera sarà possibile seguire lo spareggio su un maxischermo.

Il sindaco Claudio Del Rosso sarà presente in pineta per controllare di persona che le poche sedie a disposizione di anziani e disabili non vengano prese da altre persone. Per questo, le persone non appartenenti a queste categorie sono invitate a portarsi un plaid da casa per assistere alla partita sdraiati sull’erba. “Montecatini – ricorda Del Rosso – si prepara a vivere un momento storico per la sua comunità sportiva. In occasione dello spareggio per la promozione nel campionato di serie A2 di pallacanestro, che vedrà gli Herons contendersi l’accesso, l’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare a un evento collettivo di supporto. Siamo arrivati al culmine di una stagione ricca di momenti indimenticabili”.

Del Rosso sottolinea che “al fine di garantire la massima fruibilità dell’evento, sarà disponibile un numero limitato di sedute, con priorità riservata a persone anziane e con disabilità. Si invita il resto della cittadinanza a prendere parte all’iniziativa munendosi di attrezzatura personale idonea, come teli da picnic, per assistere comodamente alla proiezione”. L’amministrazione comunale auspica che questo evento rappresenti un’occasione di unità per l’intera comunità, in segno di sostegno per la squadra cittadina.

Gli Herons sono concentrati fin dall’inizio del campionato nel raggiungere l’obiettivo promozione, dopo averlo sfiorato lo scorso anno. Dopo aver perso tre a zero la finale playoff con Ruvo di Puglia, hanno l’ultima occcasione per centrare la promozione in A2 che, tra l’altro, significherebbe il ritorno del derby con Pistoia, un match dal valore agonistico e di campanile davvero importante. I tifosi che assisteranno allo spareggio dal maxischermo in pineta, questa sera, seppur lontani da Cento, faranno sentire tutto il loro calore agli Herons. Il punto più verde di Montecatini per una sera di tinge di rossoblù.

