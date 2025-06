Finanziati due interventi sulle scuole

Il Comune di Pieve a Nievole ha ottenuto dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica due finanziamenti per un totale di 336.391 euro. I due interventi ammessi a finanziamento prevedono: l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Andersen e dell’asilo nido, per un importo di 170.617 euro, con la sostituzione di infissi ad alte prestazioni; e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 17 kWp con pompa di calore presso la scuola dell’infanzia Falcone e Borsellino, per un importo di 165.774 euro. Entrambi gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025. Per la stessa scuola Falcone e Borsellino il Comune ha presentato anche un progetto al bando regionale Pr Fesr 2021–2027 che prevede la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione degli infissi. Il progetto è stato dichiarato ammissibile ma non finanziato per esaurimento fondi, risultando comunque al primo posto tra le domande non finanziate, con buone prospettive di scorrimento.

Questi progetti si aggiungono a un piano più ampio di interventi sull’edilizia scolastica che ha visto negli ultimi anni l’Amministrazione comunale impegnata su più fronti. "Le scuole sono il cuore del futuro della nostra comunità – dichiara il sindaco Gilda Diolaiuti – e abbiamo scelto con convinzione di mettere l’edilizia scolastica al centro della nostra azione amministrativa. Investire in scuole sicure, moderne, sostenibili significa investire nelle nuove generazioni e nel benessere collettivo. I risultati che abbiamo raggiunto in questi anni sono il frutto di una progettazione attenta, della ricerca costante di finanziamenti e della collaborazione tra uffici, tecnici e istituzioni".