Debiti per oltre 1,5 milioni: elettricista libero grazie all’esdebitamento

Un altro caso di esdebitamento risolto positivamente. Si tratta di un elettricista di Montecatini Terme il quale, complice la crisi economica del 2008 ed una gestione errata delle dichiarazioni dei redditi da parte del commercialista di fiducia, si è trovato costretto a fronteggiare una situazione debitoria di oltre 1,5 milioni di debiti.

A ciò, si aggiungeva un acquisto di immobile prima casa già ai tempi della crisi sotto pignoramento; immobile, che si è rivelato la chiave per la sua liberazione. Il processo di esdebitazione che ha visto positivamente coinvolto l’elettricista in questione è stato possibile grazie all’intervento e al lavoro di squadra di professionisti del settore. Tutte donne: Elena Maltagliati, esperta in materia di sovraindebitamento, e la commercialista Maria Cristina Romualdi hanno accompagnato il debitore dall’inizio della procedura alla fine; l’avvocato Laura Di Stefano, infine, lo ha assistito all’udienza finale che ne ha decretato l’esdebitazione.

"Grazie all’atteggiamento collaborativo tra il sovraindebitato e gli organi della procedura – spiega Maltagliati – il procedimento di esdebitazione, che varia caso per caso, ha previsto in questa situazione la liberazione dai debiti a seguito di vendita dell’immobile pignorato ed al contempo il versamento, da parte del mio cliente, di una quota di reddito per un periodo complessivo di quattro anni. Insomma, un pagamento che è in grado di pagare. Un milione e mezzo di debiti sanati, ed una nuova vita tutta da cominciare. Siamo felicissime soprattutto per lui e per questo risultato che lo vede ricominciare da zero e con l’animo alleggerito".

Anche nel corso del 2924, Maltagliati aveva messo a segno diversi casi di cancellazione di debiti o riduzione a seguito di procedure legali complesse e articolate. Esperta di impresa, ha aiutato anche diversi personaggi vip di livello nazionale.

Giovanna La Porta