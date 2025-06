Addio a Fulvio Mandriota, una vita per la politica

Lucca, 23 giugno 2025 – Politica in lutto per la scomparsa di Fulvio Mandriota, avvenuta ieri a Barga per una lunga malattia: aveva appena compiuto 78 anni. Era nato a Napoli, ma da moltissimi anni abitava in Mediavalle. Una vita dedicata alla politica, iniziata con una lunga militanza nel Partito Socialista, passando poi a Forza Italia. Era stato consigliere comunale a Coreglia, assessore della comunità montana della Mediavalle, assessore provinciale a Lucca dal 1989 al 1993 e aveva ricoperto incarichi nelle società partecipate Salt, Fidi Toscana e Ascit. Nel 2006 era stato eletto segretario provinciale di Lucca dell’Udeur. Dal 2018 era presidente della Pro Loco di Coreglia Antelminelli e presidente dell’associazione Amici Toscani della via Francigena e della via del Volto Santo. Era anche membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

“A nome mio personale e dell’amministrazione comunale di Lucca – commenta il sindaco Mario Pardini – esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Fulvio Mandriota. Figura molto conosciuta e stimata, Mandriota nel corso degli anni ha offerto il suo contributo anche come esponente prima del Partito socialista e poi di Forza Italia, distinguendosi per equilibrio e spirito di servizio, svolgendo un ruolo attivo nella Pro Loco di Coreglia, valorizzando la vita culturale, politica e sociale del territorio. Importante anche il suo impegno nella Fondazione Banca del Monte di Lucca, dove in qualità di membro del consiglio di indirizzo ha partecipato con competenza e senso civico alle attività di sostegno al tessuto associativo e culturale della nostra comunità. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le tante realtà con cui ha collaborato, giungano le mie condoglianze sincere".

“Desidero esprimere il mio più sincero cordoglio – commenta il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi – per la scomparsa di Fulvio Mandriota alla moglie, alla figlia e a tutti i suoi amici e compagni. Una persona intelligente, sensibile, profonda che ha avuto sempre, nei miei confronti, un rapporto corretto e leale. Fulvio ha ricoperto ruoli politici e istituzionali con impegno e senso delle istituzioni dimostrando, in ogni occasione, tenacia e generosità”.

Anche il presidente, i componenti gli organi sociali e i dipendenti della Fondazione Banca del Monte di Lucca si uniscono al profondo dolore della famiglia per la scomparsa di Fulvio Mandriota, dal 2023 membro del Consiglio di Indirizzo. “Ha contribuito attivamente agli incontri di approfondimento culturale organizzati dalla Fondazione nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni ove nel 2022 aveva presentato il suo libro “Una storia diversa” in cui ha raccontato la sua vita a partire dalla contrazione della poliomelite in tenera età. Per la Fondazione è stato anche promotore e moderatore dell’incontro avvenuto nel maggio dello scorso anno con l’onorevole Gero Grassi, già vicepresidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro“.

“Fulvio Mandriota – dice Massimiliano Baldini, Consigliere regionale della Lega – era un caro amico al quale mi ha legato un lungo percorso politico comune ai tempi di Forza Italia e di Marcello Pera Presidente del Senato e con cui ho sempre mantenuto rapporti ottimali anche quando abbiamo intrapreso percorsi politici diversi“.