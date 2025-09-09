La ricetta del successo: "Qualità, impegno e attenzione ai clienti"

di Mario Ferrari

"Chi beve vino campa cent’anni, recita un noto proverbio, ma anche un’impresa con determinate caratteristiche può assicurarsi un futuro longevo e ultrasecolare". In una giornata in cui Pisa celebra due realtà che superano il secolo di vita, il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli ha elencato i consigli utili per le attività che vogliono resistere allo scorrere del tempo e adattarsi ai cambiamenti per raggiungere i 100 anni di storia. "Il segreto alla base di una realtà duratura - spiega Pieragnoli - è avere imprenditori lungimiranti che possano adattarsi ai tempi per ripensare e innovare il proprio lavoro, tramandarndo la passione alle generazioni successive".

Direttore, in un periodo di grandi difficoltà per i negozi e desertificazione commerciale, cosa serve per costruire un’attività duratura?

"Inutile negarlo: i muscoli d’acciaio sono una componente fondamentale per un’impresa longeva. È però altrettanto vero che questi da soli non possono bastare se non supportati da una serie di requisiti e attitudini fondamentali per fidelizzare il cliente e far quadrare i conti".

Quali?

"Va detto senza giri di parole: per vivere 100 anni un’attività non può prescindere dalla qualità del prodotto. Che si parli di commercio, turismo o servizi, la garanzia di qualità è il primo ingrediente per una ricetta di ‘lunga vita’ in ogni settore. Qualità è sicuramente la prima parola chiave".

La seconda?

"Sacrificio. Fare impresa vuol dire sacrificare tempo alla propria famiglia e alle proprie passioni, spesso significa lavorare la notte o nei fine settimana. Insomma, bisogna essere predisposti ad affrontare sacrifici e rinunce".

Per quanto riguarda il rapporto coi clienti?

"Va detto nel modo più chiaro: ogni imprenditore deve tenere in mente che il cliente è il suo primo datore di lavoro. Solo garantendo attenzione e dedizione ai propri clienti un’impresa ha il futuro garantito. Disponibilità, comprensione e una buona dose di empatia sono caratteristiche importantissime per entrare in sintonia con la clientela e per costruire un rapporto che dura nel tempo, in grado di generare fiducia e sicurezza".

Il mondo sta cambiando rapidamente, come devono muoversi le attività per far fronte alle sfide del domani?

"È impensabile attraversare i decenni senza la resilienza necessaria. Adattarsi ai cambiamenti che non dipendono dalla nostra volontà e saper intercettare le nuove tendenze sono elementi vitali per garantire il futuro di un’attività anche di fronte a cambiamenti epocali che potrebbero seriamente spazzare via anni di storia. A tal proposito mi lasci dire un’ultima cosa".

Prego.

"Voglio ribadire che Confcommercio c’è: la nostra porta è sempre aperta per affrontare insieme ogni sfida. Un traguardo per i nostri associati è una festa anche per noi".