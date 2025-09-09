Palmieri lascia Fratelli d’Italia: "Con Vannacci centrodestra più forte"

"Con la Lega per un centrodestra più forte e coraggioso". Così Mario Palmieri, consigliere comunale di Vicopisano dice addio a Fratelli d’Italia e sceglie di aggregarsi alle "truppe" del generale Vannacci all’interno del Carroccio. "Una scelta politica chiara e coerente - ha spiegato il consigliere comunale vicarese - per rappresentare meglio le istanze dei cittadini e rafforzare il centrodestra sul territorio".

L’adesione alla Lega è stata ufficializzata nei gironi scorsi a Marina di Pietrasanta, alla presenza del vicesegretario del Carroccio, Roberto Vannacci, che Palmieri riconosce "come riferimento per le battaglie culturali e politiche volte a difendere valori non negoziabili e principi di buon senso: entrare nella Lega è per me un passo naturale perché condivido pienamente la linea del partito su identità, sicurezza, sviluppo sociale ed economico".

Palmieri sottolinea inoltre l’importanza di consolidare la presenza del centrodestra nell’area pisana: "A Vicopisano e in tutta la provincia di Pisa è tempo di costruire un’alternativa concreta e radicata nei territori, senza sé e senza ma. E ora la rappresentanza leghista nel consiglio comunale di Vicopisano passa così da due a tre consiglieri su quattro, rafforzando il peso politico del partito sul territorio. Ringrazio Massimiliano Simoni, punto di riferimento del movimento culturale collegato a Vannacci, e l’onorevole Edoardo Ziello per la fiducia e il sostegno".