Ghimenti (Avs) con Possenti: "Inacettabile attacco all’Anpi"

"Piena solidarietà al presidente dell’Anpi di Pisa, Bruno Possenti" dopo le aspre critiche al suo intervento in occasione della commemorazione a San Rossore a 87 anni dalla firma delle leggi razziali da parte del presidente della comunità ebraica pisana, Andrea Gottfried, è stata espressa da Europa Verde e dal capolista nel collegio pisano alle elezioni regionali per Alleanza Verdi Sinistra, Massimiliano Ghimenti. Gottfried aveva definito "intellettualmente disoneste" le parole di Possenti che aveva fatto riferimenti espliciti al "massacro di un popolo" riferendosi ai bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza. "Le accuse mosse contro di lui - osserva Ghimenti - sono non solo infondate, ma anche profondamente offensive nei confronti di chi, come Possenti, ha dedicato un’intera vita alla difesa dei valori democratici, alla promozione della memoria storica e alla battaglia contro ogni forma di fascismo, razzismo e discriminazione".

Un attacco, aggiunge il sindaco di Calci, "inaccettabile che la figura di Bruno Possenti, punto di riferimento imprescindibile per la memoria collettiva del nostro territorio, venga colpita con attacchi così ingiusti". Secondo Ghimenti, infatti, "la storia personale" del presidente pisano dell’associazione nazionale dei partigiani "il suo impegno civile e politico (Possenti, è stato anche sindaco di Calci)", insieme, "alla sua instancabile testimonianza sono patrimonio di tutti noi". Per questo, ha concluso il candidato dei verdi nella lista di Avs, "Siamo e saremo sempre dalla parte dell’Anpi e della Costituzione".