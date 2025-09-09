La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Pisa

CronacaLoconsole candidato M5S: "Una Toscana più giusta"
9 set 2025
GABRIELE MASIERO
Cronaca
Loconsole candidato M5S: "Una Toscana più giusta"

Assessore all’istruzione e digitalizzazione del Comune di Cascina, in corsa per il campo largo, di cui ha già fatto esperienza con la giunta Betti.

Claudio Loconsole con il leader pentastellato Giuseppe Conte

CASCINA (Pisa)"Orgoglio, impegno e responsabilità". Sono i tre pilastri della candidatura di Claudio Loconsole, assessore all’istruzione e digitalizzazione per il Comune di Cascina (nella giunta di centrosinistra del sindaco Michelangelo Betti), alle elezioni regionali con il Movimento 5 Stelle a sostegno del presidente uscente Eugenio Giani, grazie all’intesa con il Pd. Loconsole corre nel collegio pisano ma anche, come capolista, in quello di Lucca e dopo il voto online di domenica degli iscritti. Una consultazione della base che, almeno per il dato di partecipazione, appare piuttosto deludente. Le liste proposte da Giuseppe Conte, e avallate dal consiglio nazionale del partito e messe al vaglio degli iscritti, hanno ottenuto 1020 voti favorevoli e 385 contrari su 5.211 (appena il 26,96%). Tant’è, il campo largo, in Toscana, ora è realtà e ha i suoi candidati anche nelle liste M5S, con la coordinatrice regionale, la pisana Irene Galletti, che ha ottenuto al deroga al terzo mandato ed è pronta, dopo cinque anni di opposizione, a conquistare un posto in giunta accanto a Giani (in caso di successo del centrosinistra) dopo la candidatura da capolista nel collegio pisano e a Massa Carrara.

"Con il voto di ieri degli iscritti - afferma Loconsole elencando i tre pilastri della sua campagna elettorale - sono ufficialmente candidato del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali. E’ con orgoglio che presento la candidatura, lo stesso con cui in questi anni ho svolto il ruolo prima di consigliere e poi di assessore a Cascina e coordinatore territoriale del M5S. Con profondo impegno, intendo mettere a disposizione del territorio le mie competenze e le mie esperienze maturate sia a livello politico, sia a livello professionale in ambito universitario, scolastico e di ricerca. E tutto questo con grande responsabilità: verso ogni cittadino, verso le nostre comunità, verso l’ambiente e il futuro di tutti, soprattutto dei nostri giovani". Secondo Loconsole, "la qualità della vita e del lavoro in Toscana deve tornare al centro delle scelte politiche. E’ per questo che invito gli elettori a condividere questo percorso con noi: sosteniamo insieme un modello di politica capace, concreta, partecipata". Con l’obiettivo di costruire, conclude il candidato pentastellato, una "Toscana più libera, più giusta e più innovativa".

