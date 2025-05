16 maggio, Ventotene e il sogno europeo: la storia rivive al cinema a Firenze

Firenze, 15 maggio 2025 - Per il 75esimo anniversario della dichiarazione di Schuman, oggi verrà proiettato il film ‘Un mondo nuovo’, a ingresso libero. Non si pagherà nessun biglietto, proprio per permettere a chiunque lo voglia, giovani e adulti, di approfondire attraverso il cinema una pagina non molto conosciuta della storia italiana e mondiale, ma che ci riguarda tutti molto da vicino. Un evento di spessore e rilevanza storica realizzato con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. La Giornata dell'Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, celebra la pace e l'unità in Europa. La data segna l'anniversario della storica dichiarazione del 1950 in cui l’allora ministro degli Esteri Francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. Pietra miliare per la costituzione dell’Europa unita è stato il Manifesto di Ventotene e a tal proposito con l’Associazione Cult(urale) Conte Mascetti oggi sarà proiettato alle ore 19 presso la storica Saletta Carlotti del Circolo 25 Aprile in Via del Bronzino 117, a Firenze, il film “Un mondo nuovo – Altiero Spinelli” per la regia di Alberto Negrini con un cast con attori come Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Orlando Cinque, Peppino Mazzotta, Francesco Colella, che parla proprio di questo evento. Proiezione a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con aperitivo offerto. La trama. Anni Quaranta. Nello scenario selvaggio e arretrato dell’isola di Ventotene, un gruppo di pensionati illuminati scrive un documento che passerà alla storia come la pietra miliare per la costruzione dell’Europa unita: il Manifesto di Ventotene. Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, Ursula Hirshmann e Ada Rossi sono uomini e donne perseguitati dal regime mussoliniano, eretici rispetto ai partiti e alle ideologie del resto del fronte antifascista. Altiero Spinelli sacrifica tutta la sua vita in nome delle idee ed è a lui e al gruppo dei “ragazzi di Ventotene” che dobbiamo la nascita dell’Europa unita, l’idea di una federazione democratica senza più guerre e senza conflitti. La storia di una grande amicizia, quella di un amore potente, per gli uomini e per una innovativa visione del mondo. Un grandioso e inedito affresco di una pagina non tanto conosciuta della Storia italiana e mondiale, che ci riguarda tutti molto da vicino. Per informazioni e prenotazioni www.contemascetti.it o [email protected].