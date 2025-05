Firenze si accende con il Vibe Day: danza, arte e solidarietà il 18 maggio al Palamattioli

Firenze, 15 maggio 2025 – Una giornata di pura energia positiva, dedicata ai giovani, all’arte e alla condivisione. È il Vibe Day, l’evento che domenica 18 maggio 2025 trasformerà il Palamattioli di via Benedetto Dei a Firenze in un grande palcoscenico aperto alla città, dalle 9 alle 22, tra danza, musica, laboratori, performance e solidarietà.

Promosso dalla scuola di danza Vibe Zone ASD con il patrocinio del Comune di Firenze – Quartiere 5, il Vibe Day coinvolgerà gli alunni del comprensivo Calamandrei, gruppi di danza, associazioni culturali e semplici cittadini, riuniti in un’unica “vibrazione” comune: quella della condivisione e dell’impegno.

Ma il cuore del Vibe Day batte soprattutto per la solidarietà: tutto il ricavato, al netto delle spese, sarà donato alla Fondazione Meyer. Partecipare al Vibe Day significa quindi divertirsi facendo del bene, con un gesto concreto che può fare la differenza.

La mattina sarà dedicata a lezioni aperte con insegnanti professionisti e a laboratori esperienziali per bambini e ragazzi, come “Le emozioni della danza” o “Che animale mi sento quando ballo?”, condotti da artisti e pedagogisti. Il momento clou sarà, alle 15, un grande flashmob aperto al pubblico sulla pace e sull’inclusione, frutto del percorso scolastico One Vibe, che ha coinvolto numerose classi fiorentine.

Nel pomeriggio, spazio alla rassegna con scuole di danza da tutta la Toscana. Il pubblico sarà protagonista, dato che sarà lui ad assegnare il Premio “Best Vibe” a chi saprà trasmettere più energia sul palco.

La sera, il ritmo sale con la battle di danza “Pimp That Vibe”, un’appassionante sfida all’ultima mossa (All styles 2vs2) con categorie Baby, Junior e Over 16, giudicata da esperti del settore. Non mancheranno stand creativi, angoli social, photobooth e momenti di community per vivere insieme fino a tarda sera l’entusiasmo del Vibe Day.

“Vi invitiamo a vivere questa esperienza collettiva - dice Guillermo Stem, fondatore e direttore artistico di Vibe Zone -. Sarà un’occasione per sostenere i giovani talenti, per sentirsi parte di una comunità viva e per regalare soprattutto un sorriso a chi ne ha più bisogno: i bimbi del Meyer”.