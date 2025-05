È morto l’imprenditore Massimo Galleni: due anni fa fu massacrato di botte a Livorno

Camaiore, 15 maggio 2025 – Dopo due anni da quella brutale aggressione è morto Massimo Galleni. L’imprenditore versiliese di 51 anni venne massacrato di botte nel maggio del 2023 sugli scali Novi Lena a Livorno e fu ridotto in stato vegetativo.

Per l’aggressione, scaturita da un diverbio, venne condannato a 7 anni di reclusione per lesioni gravissime un livornese di 41 anni, trovato morto lo scorso mese di febbraio nel carcere delle Sughere.

Massimo Galleni era molto conosciuto in Versilia per essere stato titolare del Sunset di Lido di Camaiore e prima ancora del bar pasticceria Chez Claudine sotto i loggiati di via Gigliotti.

In tanti stanno scrivendo messaggi di cordoglio alla famiglia. Domani, venerdì 16, si terrà un momento di preghiera alle 15.30 nella casa funeraria della Versilia-La Piramide, accanto al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Dopo la benedizione il feretro proseguirà per la cremazione.