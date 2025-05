Aggressione nella notte: con trapano e coltello ruba lo smartphone a una donna

Viareggio, 6 maggio 2025 – Un cittadino di origine marocchina, di 47 anni, è stato fermato dalla polizia di Viareggio per un’aggressione a colpi di trapano ai danni di una donna. Secondo le indagini, l'uomo sarebbe responsabile del furto di una borsa e di una bicicletta dopo aver fatto cadere e minacciato la vittima. E’ accaduto avvenuto alle 2:30 della notte tra il 2 e il 3 maggio, quando una pattuglia del Commissariato di Viareggio è intervenuta in risposta a una segnalazione di aggressione nei pressi di un rinomato locale situato in via Coppino.

Sul luogo, un addetto alla sicurezza ha segnalato un soggetto extracomunitario armato di trapano, che aveva importunato diversi avventori prima di darsi alla fuga. Gli agenti, durante la loro ricerca nell'area, hanno individuato il sospetto in stato di alterazione. Una perquisizione ha permesso di recuperare un iPhone 14, appena sottratto a una donna che poco prima era stata vittima di una minaccia mentre percorreva la Darsena in bicicletta.

La donna ha raccontato che l'aggressore, armato di trapano e coltello, le aveva bloccato il cammino facendola cadere, e successivamente aveva preso la borsa con il telefono per poi fuggire con la sua bici. L’uomo è stato quindi portato in galera.