Feroce aggressione per un telefonino a Viareggio: arrestato 22enne

Viareggio, 5 maggio 2025 – Feroce aggressione per un telefonino. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorso, a Viareggio, in via Matteotti.

Qui un marocchino di 22 anni avrebbe aggredito un italiano di 30 anni rapinandolo del telefonino. Insieme all’uomo c’erano altri due complici. Subito sono scattate le indagini e la Polizia di Stato di Viareggio è riuscito non solo ad arrestare per rapina il 22enne, ma anche a rintracciare gli altri due complici, che sono stati denunciati. Da quanto ricostruito dai poliziotti intervenuti, sembra che i tre presunti aggressori abbiano prima avvicinato la vittima, che stava rientrando a casa, chiedendogli del denaro. Il 30enne si sarebbe opposto e avrebbe rifiutato di consegnare loro i soldi, ma a quel punto i tre presunti rapinatori lo hanno aggredito, colpendolo anche alla testa con una bottiglia di vetro.

Si sono impossessati del suo telefonino, per poi scappare in direzioni diverse. La vittima, che ha riportato 5 giorni di prognosi a causa dell’aggressione, ha inseguito uno dei tre fino all’intervento, in via Matteotti, della volante del Commissariato di Viareggio. I poliziotti hanno fermato e arrestato il presunto rapinatore, mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria. È partita anche la caccia ai complici e dopo le indagini svolte dagli investigatori del Commissariato di Viareggio, pochi giorni dopo, sono stati individuati gli altri due, entrambi cittadini marocchini minorenni, che sono stati quindi denunciati.