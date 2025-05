Due anni in coma dopo l’aggressione, la Versilia piange Massimo Galleni

Viareggio, 15 maggio 2025 – Due anni in coma, e alla fine non ce l’ha fatta. La morte di Massimo Galleni è una notizia che oggi, giovedì 15 maggio, ha scosso Lido di Camaiore e la Versilia tutta. L’imprenditore di 52 anni, ex titolare del Sunset e prima ancora del bar pasticceria Chez Glaudine sotto i loggiati di via Gigliotti, è morto a Massa, dove era ricoverato da due anni dopo l’aggressione subita agli scali Novi Lena di Livorno nel maggio del 2023.

Per quella aggressione, scaturita da un diverbio, era stato condannato in primo grado per lesioni gravissime Manuel Morgon. Il 41enne, originario del Piemonte con parenti a Genova ma livornese d’adozione, stava scontando 7 anni di reclusione nel carcere livornese Le Sughere. Ma lo scorso 4 febbraio Morgon fu trovato morto in cella. Le cause del decesso, sul quale pende ancora un fascicolo in Procura, non sono mai state rese del tutto chiare. Da un primo esame sarebbe avvenuto per malore. Morgon era molto conosciuto a Livorno. Quando vennero a conoscenza del suo decesso, gli amici del 41enne si radunarono in lacrime fuori dal penitenziario.

Massimo Galleni lascia i genitori e una figlia ventenne. Tutta Lido lo ricorda come un uomo vivace ed amante della vita. Tantissimi in queste ore stanno lasciando un ricordo sui social o un messaggio di cordoglio alla famiglia. Domani, venerdì 16 maggio, è previsto un momento di preghiera alle 15:30 nella casa funeraria della Versilia-La Piramide, accanto al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Dopo la benedizione il feretro proseguirà per la cremazione.