“Aiuto, mi ha aggredita”. Notte di paura per una ragazza, portata in ospedale

Viareggio, 11 maggio 2025 – Una ragazza di 23 anni è stata aggredita nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio a Viareggio. È accaduto intorno alle 2 nel quartiere del Varignano.

La giovane avrebbe urlato, chiedendo aiuto, richiamando l’attenzione di un residente il quale ha allertato i soccorsi. L’uomo è stato descritto come uno straniero.

Per gli accertamenti del caso, la 23enne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Non sarebbe in gravi condizioni.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Viareggio.