Forte dei Marmi, a cena sul pontile coi migliori chef

Forte dei Marmi, 11 maggio 2025 – A cena sul pontile con “Assaggi d’Estate – Cucina d’Autore”, la prima edizione di un’iniziativa che coniuga ottimi piatti con la convivialità in una location suggestiva.

La manifestazione in programma stasera e domani dalle 18 alle 23, è nata dall’idea di alcuni ristoratori ben radicati sul territorio, desiderosi di valorizzare l’identità gastronomica del paese e offrirla in una veste nuova, condivisa, aperta alla comunità e ai visitatori.

Una proposta accolta con entusiasmo dalla Compagnia della Vela, organizzatrice dell’evento, e dal Comune che ha subito garantito il proprio contributo. Già tantissimi i biglietti (30 euro a persona) già venduti per l’ingresso al circuito del gusto: i coupon potranno essere acquistati anche la sera stessa e daranno diritto a due assaggi dai ristoranti stellati, tre dagli altri ristoranti e una consumazione.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle associazioni locali, tra cui la Croce Verde e la Banda La Marinara, storicamente impegnate nell’animazione e nell’organizzazione delle feste sul pontile. Il percorso, coordinato da David Aiello, vanta la presenza di ristoranti stellati come Lorenzo con lo chef Gioacchino Pontrelli, Bistrot con Andrea Mattei, Lux lucis con Valentino Cassanelli, La Magnolia con Marco Bernardo, oltre a vere eccellenze come AI 13 Gobbi con Mirko Berti, Pizzeria Regina Margherita con Carmine De Gregorio, La cucina del giardino con Annibale Vernazzani, La cucina della Compagnia con Michele Orlando, Filippo al Forte con Andrea Gemignani (e le acchiughe alla versiliese), Maitó dal 1960 con Gianluca Tolla (proporrà le celeberrime penne alla Maitò), Catch claw’s con Dario Leonardi e Doria con Patrizio Giacomelli. Non manceranno le tradizionali focaccine di Valè e la Pasticcerie Aldo di Aldo Gassani con selezione di mignon.

Ci saranno proposte per tutti i gusti, comprese opzioni vegetariane se non addirittura vegane, per rispondere alle diverse esigenze alimentari. La cucina sarà prevalentemente a base di pesce, ma con varietà e creatività garantite da chef d’autore, espressione di un territorio che ha fatto della qualità gastronomica un tratto distintivo. Le bevande includeranno una selezione di vini accuratamente scelti per accompagnare le proposte culinarie con un occhio di riguardo ai prodotti del territorio.

Francesca Navari