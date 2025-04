La vacanza da vero Principe. Emanuele Filiberto al Grand Hotel

Il Principe di Piemonte in vacanza…al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. E’ la sorpresa che ha riservato Sua Altezza Reale Emanuele Filiberto di Savoia arrivato a trascorrere i giorni di Pasquetta con alcuni amici in Versilia scegliendo la struttura 5 stelle lusso per concedersi un po’ di relax, nel ‘gioiello’ dell’hotellerie ormai noto per essere il preferito da personaggi di livello. Pernottamento in suite e la possibilità di gustare la colazione dell’albergo, premiata come la migliore d’Italia che il rappresentante di Casa Savoia ha particolarmente apprezzato spendendo parole di lode per lo scenografico allestimento e la qualità dei prodotti: ne ha approfittato per assaggiare le crepes e pure gli scampi cucinati al momento dallo chef Giuseppe Mancino, 2 stelle Michelin.

Poi cena al Maito’ di Forte dei Marmi, locale sempre di proprietà del Gruppo Nesti, dove il Principe Emanuele Filiberto ha ordinato cruditè per poi concedersi uno scatto con lo staff che l’ha seguito con grande attenzione e professonalità. Una vacanza sicuramente che ha favorevolmente colpito Emanuele Filiberto, per la prima volta al Grand Hotel dopo l’importante restyling messo in atto dal Gruppo Nesti. Tanto che ha voluto diffondere via social un personalissimo e sincero pensiero di apprezzamento. "Questa e’ casa. Grazie di cuore" il messaggio che ha postato sul suo profilo Instagram di fronte all’ingresso del Principe di Piemonte prima di ripartire alla volta di Montecarlo in attesa di tornare a Roma per partecipare ai funerali del Papa.