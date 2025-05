"Mon Cher Maurice": una serata per Ravel che fa bene al cuore e al corpo

Firenze, 13 maggio 2025 – Quando l’arte incontra la solidarietà, nascono serate che lasciano il segno. È il caso di “Mon Cher Maurice…”, l’omaggio in musica e parole a Maurice Ravel che si terrà lunedì 19 maggio alle 21 al Teatro Cantiere Florida, con ingresso libero e offerta consapevole a favore dell’APS Simone Borgheresi – Campioni di Vita. Una serata speciale, nel 150° anniversario della nascita del grande compositore francese, che unirà bellezza musicale e impegno sociale.

Protagonista dell’evento sarà un ensemble formato da musicisti provenienti da prestigiose orchestre italiane, che prestano il loro talento in sostegno di iniziative benefiche. In programma, musiche di Ravel ma anche di Ricardo Viñes, Chabrier, Debussy, Stravinsky, Satie, Fauré, Gershwin e Bartók, in un viaggio sonoro che attraversa il mondo affascinante della musica tra Otto e Novecento. Il testo è a cura di Sergio Paglicci, che sarà anche sul palco in veste di clarinettista, affiancato dalla voce narrante di Irene Pieraccini. Una narrazione che accompagnerà il pubblico tra ricordi e suggestioni, nel cuore pulsante dell’universo musicale e umano di Ravel.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Gabriele Centorbi e vedrà la partecipazione di Lusinè Harutyunyan al violino, Paolo Sorgentone alla viola, Petru Horvath al violoncello, Massimo Alvito al contrabbasso, Sonia Perini al pianoforte, Olivia Gigli al flauto, Leonardo Trono al fagotto ed Emanuele Caligiuri al violino.

Il ricavato sarà devoluto all’APS Simone Borgheresi – Campioni di Vita, associazione che promuove il recupero motorio per pazienti con disabilità dovute a patologie neurologiche o traumi attraverso la pratica del tiro con l’arco. «Ad oggi assistiamo circa 40 pazienti, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per continuare a crescere - dichiara Simone Borgheresi, presidente dell’associazione -. Vi aspetto per una serata di grande musica, bellezza e condivisione».

L’ingresso è gratuito con possibilità di lasciare un’offerta a sostegno del progetto.