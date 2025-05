13 maggio, David Lynch rivive a Firenze: al cinema i film in versione restaurata

Firenze, 11 maggio 2025 – Un grande evento speciale prende il via a Giunti Odeon, che in collaborazione con Lucky Red e Cineteca di Bologna, presenta The Big Dreamer, la retrospettiva completa di tutti i film di David Lynch, il grande regista americano scomparso lo scorso 16 gennaio. I film verranno proiettati in versione restaurata originale con sottotitoli in italiano. Nove film, un documentario, cortometraggi e scene inedite, a partire da maggio 2025 e fino a gennaio 2026: si inizia nel mese del Festival di Cannes con Cuore selvaggio, che viene proiettato stasera alle ore 21, per celebrare i 35 anni della Palma d’Oro vinta dal film nel 1990. Il 26 e 27 maggio sarà in sala l’esordio al lungometraggio del 1977, Eraserhead, seguito, dal 16 al 18 giugno, da uno dei suoi film più amati, The Elephant Man. Il calendario riprenderà dopo l’estate con Velluto blu (dal 15 al 17 settembre), Fuoco cammina con me (ottobre), Strade perdute (ottobre), Una storia vera (novembre), Mulholland Drive (novembre). Chiude il ciclo, a gennaio 2026, l’ultimo lungometraggio realizzato da David Lynch, Inland Empire, del quale celebreremo il 20° anniversario. A completare questo amplissimo affresco del cinema di David Lynch ci saranno anche l’intervista realizzata nel 2018 da Pierre-Henri Gibert per la serie L’image originelle (First image), i cortometraggi e i lavori di animazione realizzati negli anni da Lynch, i Missing Pieces di Twin Peaks. “Subito dopo la scomparsa di Lynch abbiamo subito organizzato quattro proiezioni, tre di Mulholland Drive e una di Strade perdute e tutte quante sono andate sold out nel giro di poche ore – dichiara Marco Luceri, responsabile della programmazione cinematografica di Giunti Odeon – Il pubblico è stato prevalentemente costituito da giovani e giovanissimi, tra i 18 e i 25 anni, lo stesso che da molti anni affolla le nostre proiezioni di classici restaurati, in perfetta continuità tra Odeon e Giunti Odeon. Così, insieme ad alcuni dei nostri partner strategici, Lucky Red e Cineteca di Bologna, abbiamo deciso di proporre una vera e propria retrospettiva integrale, con tutti i film di Lynch, più alcuni inediti, che toccherà poi alcune sale selezionate in Italia. È sorprendente quanto impatto abbia ancora oggi sull’immaginario cinematografico e culturale il mondo visionario di questo grande autore. Perché Lynch ha saputo intercettare e rielaborare, in forma unica, molte delle fratture, delle contraddizioni e delle questioni irrisolte della contemporaneità. Il suo cinema espanso, che negli anni ha preso varie forme e nuovi linguaggi espressivi (la serialità televisiva, il web, le installazioni, la meditazione, etc.) è testimone di uno spirito irrequieto e beffardo, sempre pronto a sfidare le nostre sicurezze e le nostre consuetudini”.