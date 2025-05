“CaNoNi>InVerSi”: il futuro della danza in scena di Arezzo

Arezzo, 15 maggio 2025 – Un galà della danza contemporanea ad Arezzo tra sperimentazioni, contaminazioni stilistiche e giovani talenti. Il teatro Mecenate diventerà palcoscenico della rassegna “CaNoNi>InVerSi” che sabato 17 maggio offrirà un’occasione di confronto per compagnie e scuole da tutto il centro Italia, sviluppandosi attraverso un’intera giornata di audizioni, coreografie e performance sulle più recenti evoluzioni del linguaggio coreutico. L’evento, organizzato dall’associazione Progetti Per La Danza con il patrocinio del Comune di Arezzo, è inserito nel palinsesto del festival InDanza&InArte che, sostenuto con contributo della Fondazione Guido d’Arezzo, proporrà per l’intero anno un calendario di appuntamenti dedicati alla valorizzazione della danza in tutte le sue diverse sfumature, abbinando occasioni di formazione e momenti di spettacolo aperti all’intera cittadinanza.

La giornata di “CaNoNi>InVerSi”, sostenuta da Atam e Coingas, sarà aperta alle 11.00 da un’audizione a partecipazione gratuita finalizzata a selezionare allieve e allievi per l’anno accademico 2025-2026 del CAB - Collettivo Arezzo Ballet per dar seguito al progetto di costituzione della prima formazione di danza in rappresentanza della città. Questo percorso sarà strutturato attraverso incontri di formazione, crescita e perfezionamento tecnico e artistico, individuale e di gruppo, per sostenere una futura carriera professionale e realizzare coreografie da mettere in scena in eventi nazionali e internazionali. La vera e propria rassegna di danza contemporanea prenderà il via alle 17.00 e sarà caratterizzata da un susseguirsi di performance di solisti, in duo o di gruppo capaci di esprimere l’avanguardia del panorama coreutico in una contaminazione artistica tra tanti stili diversi quali modern, contemporaneo e urban contemporary. “CaNoNi>InVerSi” sarà ulteriormente arricchito dalla sezione Short Time che proporrà un focus sulle esibizioni di compagnie e di ballerini emergenti in procinto di entrare nel mondo del professionismo. Ogni singola coreografia sarà valutata da una commissione composta da Manola Maiani, Stefania Pace, Luca Lupi e Niccolò Poggini che, oltre a fornire consigli e suggerimenti per una crescita artistica dei singoli allievi, assegneranno i diversi premi in palio tra menzioni, borse di studio e tirocini per il campus estivo InDanza&InArte, per la Compagnia Opus Ballet, per la EleinaD Company, per il festival SoloCoreografico e per altre opportunità di formazione. Una compagnia, inoltre, verrà scelta per esibirsi domenica 27 luglio alla Fortezza Medicea durante l’estate aretina nel principale evento della rassegna InDanza&InArte. «“CaNoNi>InVerSi” - commenta Anna Pagano, presidente della Progetti Per La Danza, - è un’occasione preziosa per valorizzare giovani talenti e creare connessioni tra scuole, coreografi e compagnie. Il tutto, confermando Arezzo come una delle città più attive e dinamiche nel panorama nazionale della danza, capace di unire qualità artistica, formazione e promozione culturale».