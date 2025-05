Passa il Giro d’Italia. Tutte le scuole chiuse. E mille bandiere rosa per colorare la città

Si accorcia la distanza che separa Viareggio dal ritorno (per il terzo anno consecutivo) del Giro d’Italia, che mercoledì 21 maggio con la sua carovana si muoverà per l’undicesima tappa da piazza Palombari dell’Artiglio, nel cuore produttivo della Darsena, per la volata verso Castelnovo ne’ Monti, nell’Appenino reggiano. E mentre sul lungomare hanno cominciato a sventolare le bandiere rosa issate dal Comune, nelle strade e nelle piazze coinvolte dalla corsa iniziano a spuntare i cartelli coi divieti di sosta e transito. E visto che l’evento, con l’allestimento del villaggio Rcs e la sfilata dei campioni, "avrà un impatto importante sulla viabilità" cittadina, per quel giorno il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Oltre un mese fa il Comune ha avviato una serie di confronti, nel salone dell’Udina, sia con i dirigenti scolastici che con le aziende della cantieristica.

Sul tavolo gli inevitabili disagi per le limitazioni imposte al traffico, ma anche "la grande vetrina internazionale" offerta dal Giro alle eccellenze della città.

Saranno le “signore del mare“, l’orgoglio dell’operosità e dell’ingegno viareggino, a fare da quinta alla partenza di tappa; con i ciclisti che sfileranno sul Lungomare fino alla Cittadella del Carnevale, di fronte ai “giganti di cartapesta“.

Domani sarà svelato il programma degli eventi organizzati intorno al Giro d’Italia, con il supporto di enti e associazioni del territorio. Nel frattempo il Comune ha messo a disposizione delle attività commerciali 1000 bandiere commemorative per colorare Viareggio di rosa. Gli interessati possono ritirarle gratuitamente, da oggi e fino ad esaurimento scorte, nei punti di distribuzione di riferimento. E dunque per le attività di via Coppino nella sede di Navigo, per il centro (via Mazzini, piazza Cavour, via Battisti, via Fratti) da BlueLab Jewels; per la Passeggiata nei negozi Versilia e-bike, Alf, e North Sails Store; invece per via Marco Polo all’Erboristeria Naturalia e per Torre del Lago Puccini e camping, al Book Shop Villa Puccini. Infine per gli albergatori le bandiere sono disponibile all’Hotel Esplanade mentre per i balneari nella sede AssoBalneari.

Martina Del Chicca