A Fiesole nasce il museo diffuso

Fiesole (Firenze), 13 maggio 2025 - Quaranta luoghi di Fiesole, selezionati con cura per il loro valore storico, artistico, paesaggistico e culturale, sono stati messi in rete in quattro itinerari tematici. E’ questo il progetto di museo diffuso “Paesaggi plurali”, un modo per raccontare Fiesole come un unico grande sistema. L’iniziativa è stata presentata martedì 13 maggio nella sede della Fondazione Michelucci dal sindaco Cristina Scaletti, dalla coordinatrice del progetto l'architetta Giulia Fiorentini e Chiara Chiari di Avventura Urbana che ha curato l’immagine. “Un progetto ambizioso e innovativo – ha dichiarato Cristina Scaletti -, ma soprattutto profondamente radicato nella nostra identità. Quaranta luoghi, quattro percorsi che raccontano Fiesole come un unico grande sistema, un paesaggio di paesaggi, un mosaico prezioso in cui ogni tessera è essenziale per comprendere il tutto. Un progetto che si colloca perfettamente nel contesto della nostra candidatura a città Capitale Italiana della Cultura 2028 e dimostra che Fiesole non è soltanto da vivere, ma anche da condividere, da raccontare e da custodire insieme”. Il progetto, nato nel 2023, ha visto una prima fase di mappatura e ricognizione del territorio, grazie alla collaborazione con le Fondazioni Primo Conti e Fondazione Michelucci. Poi sono stati sviluppati nuovi strumenti di comunicazione, digitali e visivi e organizzati i quattro itinerari per offrire letture diverse e complementari del territorio: “Sguardo”, “Pensiero”, “Armonia” e “Origine”.

“Sguardo”, invita ad ammirare panorami che da secoli hanno incantato visitatori e artisti. Si tratta di 10 luoghi e punti panoramici che offrono suggestivi e straordinari panorami sulla Valle dell’Arno e sul versante opposto del Mugnone: il Belvedere di via Beato Angelico, la Cupola della via Vecchia Fiesolana, la Panchina della Regina, il panorama del Convento di San Francesco, le Cento Scale, San Romolo il luogo del martirio, il Parco della Rimembranza, il monumento a Bruno Cicognani, lo slargo del Bargellino e l’oratorio del Santissimo Crocifisso di Fontelucente. “Pensiero”, percorre i luoghi della conoscenza, della ricerca, del sapere che a livello locale e internazionale hanno rappresentato centri di ricerca e cultura dell’età contemporanea. Si tratta di 11 luoghi: l’Archivio Pietro Porcinai, la Fondazione Giovanni Michelucci, il Museo e Fondazione Primo Conti, l’Accademia del Caffè Espresso, la Villa delle Balze, il Museo Bandini, il Seminario Vescovile, Villa la Torraccia, la Chiesa e Convento di San Domenico, la Badia Fiesolana, Chiesa di Santa Maria Primerana. “Origine”, ci riporta alle radici etrusche di Fiesole per ricostruire la sua identità storico artistica con 10 tappe: il Museo Civico Archeologico, l’area archeologica e il Teatro Romano, Villa Medici, la Tomba del Bargellino, il Palazzo Pretorio, la Cattedrale di San Romolo, l’area Garibaldi, il Convento di San Francesco, le mura etrusche e la Fonte Sottoterra.

“Armonia”, l’itinerario dove natura e cultura si fondono in equilibrio. Sono nove le tappe del percorso: la cascata di Ontigano, Villa Peyron, il Florence War cemetery, la Cipressa albero monumentale, la Chiesa di San Jacopo al Girone, il Tabernacolo del Ghirlandaio, la Fattoria di Maiano, la Chiesa di San Giuseppe Artigiano e la Villa di Maiano. Per scoprire e accedere agli itinerari si può cliccare sul sito: https://www.fiesoleforyou.it/ e da li entrare nella sezione museo diffuso, oppure ci si può rivolgere all’ufficio turistico, via Portigiani 3, dove sono disponibili i depliant e altro materiale cartaceo. Sul territorio in ogni tappa del progetto sono installati dispositivi e pannelli informativi dove, tramite Qr Code, si può accedere a tutte le informazioni sul bene e sul museo diffuso in generale. In più sono stati installati quattro totem che hanno la funzione di veri e propri infopoint con tutte le informazioni e la possibilità di accedere alle pagine web dedicate, sempre tramite Qr Code. I totem sono posizionati in Piazza Mino a Fiesole, in via Faentina all’Olmo, davanti la Chiesa di San Domenico e a breve, in Piazza Mazzini a Compiobbi.