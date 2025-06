Addio a Mark Peploe, morto a Firenze lo sceneggiatore premio Oscar per L’ultimo Imperatore

Firenze, 20 giugno 2025 – Si è spento a 82 anni a Firenze Mark P eploe. Pilastro del cinema d’autore, sceneggiatore premio Oscar per L'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, è morto dopo una lunga malattia. Lo ha reso noto la famiglia al Guardian. Una carriera ricchissima di collaborazioni con i più grandi nomi del cinema europeo, tra cui, oltre a Bertolucci che nel 1979 ne aveva sposato la sorella Clare, Michelangelo Antonioni. Nonostante una distribuzione travagliata, "Professione: Reporter” diretto da Antonioni nel 1975 e interpretato da Jack Nicholson, fu in seguito acclamato come uno dei capolavori cinematografici del decennio.

"Mark era un uomo del Rinascimento, un brillante sceneggiatore, ma anche un artista: possedeva un dono particolare per il culto del passato, che lo ispirava nella scrittura. Non era mai senza un taccuino e una copia dell'International Herald Tribune. Era una persona davvero impressionante", ha detto al Guardian Jeremy Thomas, produttore di L'Ultimo Imperatore.

Nato nel 1943 a Nairobi in una famiglia di artisti, Peploe si era dedicato alla sceneggiatura dopo essersi "frustrato" come documentarista. Il suo primo copione fu il musical The Pied Piper di Jacques Demy del 1972 (con Donovan e Diana Dors), poi il suo racconto The Passenger (inizialmente intitolato Fatal Exit) fu scelto da Antonioni come terzo film della trilogia in inglese, dopo Blow-Up e Zabriskie Point. Il film, su un giornalista che scambia l'identità con un morto, uscì nel 1975 intitolato in Italia Professione: Reporter.

Con la sorella Clare, Mark collaborò poi alla sceneggiatura di High Season, il suo esordio alla regia nel 1987. Nello stesso anno uscì anche L'Ultimo Imperatore, che nel 1988 vinse ben nove Oscar. Peploe collaborò poi ad altri due film di Bertolucci: l'adattamento da Paul Bowles Il Tè nel Deserto, uscito nel 1990, e Piccolo Buddha, con Keanu Reeves nel ruolo del principe Siddhartha, nel 1994. Negli anni '90 riuscì anche a coronare la sua ambizione di mettersi dietro la macchina da presa: nel 1991 aveva diretto l'horror psicologico Afraid of the Dark con James Fox e Fanny Ardant, mentre del 1996 è l'adattamento del racconto di Joseph Conrad Victoria con Willem Dafoe e Irène Jacob.