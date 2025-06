19 giugno, la Toscana celebra il Corpus Domini: messe solenni e processioni

Firenze, 19 giugno 2025 - La solennità del Corpus Domini (Corpo del Signore), è una delle ricorrenze più sentite a livello di devozione popolare. E in tante diocesi si accompagna a processioni e rappresentazioni “visive” del Signore Gesù Eucaristia che si fa presente nella nostra quotidianità, e viene portato in processione per percorrere con noi le strade delle nostre città, con ostensori e baldacchino. Il Corpus Domini si festeggia di norma il giovedì dopo la solennità della Santissima Trinità, anche se in molte esperienze si svolge nella domenica successiva oppure nella vigilia. Oggi sono tante le celebrazioni liturgiche in Toscana.

A Firenze l'Arcivescovo monsignor Gherardo Gambelli presiederà stasera alle 20.30 la messa solenne in Cattedrale, e al termine ci sarà la processione in piazza, per poi rientrare per la benedizione conclusiva. A Prato dal pulpito di Donatello sarà impartita la benedizione eucaristica dal vescovo Giovanni Nerbini. Stamani alle 10,30 in Santa Caterina le celebrazioni per anziani e malati. L’Unitalsi insieme alla parrocchia preparerà un pranzo comunitario per i presenti, ea Misericordia accompagnerà gli ospiti delle Rsa alla celebrazione. Questa sera, alle ore 21, inizia la messa in piazza Duomo presieduta da monsignor Nerbini e concelebrata dal clero diocesano. Al termine partirà la processione per le vie del centro storico, infine la benedizione Eucaristica dal pulpito di Donatello.

Ad Arezzo la Celebrazione Eucaristica inizierà alle ore 20.30 presso la Basilica di San Domenico, al termine partirà la processione che toccherà anche il carcere di Arezzo con una breve sosta, per concludersi alla Badia delle Sante Flora e Lucilla con la Benedizione finale. A Massa alle ore 21 in Cattedrale è prevista la recita dei vespri solenni cui seguirà la processione per le strade del centro storico. Il 21 giugno alle ore 18 invece ci sarà la celebrazione nel Duomo di Carrara, cui seguirà la processione. Infine domenica 22 giugno alle ore 18 il vescovo sarà nella Concattedrale di Pontremoli per celebrare la solennità.

A Lucca Santa Messa in Cattedrale alle ore 19 e la processione con partenza dalla Cattedrale alle ore 20 circa. La processione che si formerà accompagnando il Santissimo Sacramento e presidiata dal “Picchetto d’Onore”, avrà questo percorso: partenza dalla Cattedrale, Piazza Prampolini, Via Farini, Piazza Roversi, Corso Garibaldi, Piazza Gioberti, Via Emilia Santo Stefano, Via Carducci, Piazza Prampolini dove la processione si concluderà davanti alla Cattedrale.

A Siena oggi alle ore 20.15, nella Chiesa di San Francesco verrà celebrata la Santa Messa, presieduta dal cardinal Augusto Paolo Lojudice. A seguire, partirà la processione verso la Cattedrale, dove è prevista l’Adorazione Eucaristica notturna nella Cappella della Madonna del Voto, fino alle ore 8 di venerdì 20 giugno, novità questa fortemente voluta dal Vescovo.

A Grosseto messa solenne, che il vescovo Bernardino presiederà alle 20.30 in cattedrale, da dove poi si snoderà la processione eucaristica lungo via Manin, porta Corsica, via Ximenes, via Manetti, corso Carducci, piazza Duomo, dove si terrà un momento di adorazione prima della benedizione eucaristica.

Maurizio Costanzo