Musei in musica: il 18 maggio musica e arte si fondono al Novecento

Firenze, 14 maggio 2025 – Si intitola The Magic Music Planet, viaggio nel Novecento, l’ultimo appuntamento della primavera con Musei in Musica, il progetto, sviluppato da Fondazione Muse in collaborazione con l’orchestra filarmonica La Filharmonie che ha l’obiettivo di proporre una serie di esperienze multidisciplinari del patrimonio civico, nell’intreccio fra arti visive e linguaggi musicali. Domenica 18 maggio, alle 15 e alle 16:30, al Museo Novecento, sarà infatti possibile fare un viaggio fra i capolavori delle collezioni civiche – la raccolta di Alberto Della Ragione e il lascito Ottone Rosai – intrecciato a musiche e sonorità del Novecento. Compositori e artisti molto diversi tra loro - da una parte Renato Guttuso, Luciano Fontana, Giorgio Morandi, Mario Mafai, dall’altra Luciano Berio, Philip Glass, Armando Ghidoni e Aldemaro Romero - che hanno segnato momenti importanti nelle arti visive e performative del Novecento. Il quartetto di sassofoni composto da Mattia Catarinozzi, Martina Daga, Giada Moretti e Ruben Marzà accompagnerà i visitatori in questo “viaggio”suggestivo. Un particolare omaggio verrà fatto a Luciano Berio (1925–2003), uno dei più importanti compositori italiani del XX secolo, in occasione del centenario della sua nascita. Questo il Programma: omaggio a Luciano Berio: Mattia Catarinozzi esegue la Sequenza VIIb per saxofono soprano insieme al bordone in stereofonia del Quartetto di Saxofoni; P. Glass, Saxophone Quartet I, IV; A. Ghidoni, The Magic Music Planet; A. Romero, Cuarteto LatinoAmericano. La durata è di 90 minuti per ciascun appuntamento. La partecipazione, si legge in una nota, ha un costo di 2,5 euro per i residenti della Città metropolitana di Firenze o di 5 euro per i non residenti della Città metropolitana, a cui va aggiunto il biglietto di ingresso al museo. È prevista una riduzione del 2x1 per i soci Unicoop Firenze. La partecipazione è invece gratuita per i possessori della card del fiorentino, nel limite di tre attività annue. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] oppure chiamando lo 0550541450.