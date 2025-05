Il 16 maggio a Sesto Fiorentino la presentazione del Quaderno della Fondazione Rosselli

Firenze, 14 maggio 2025 – La presentazione del Quaderno 2025 della Fondazione Rosselli dal titolo 'Toscana Regione d'Italia' (ed. Pacini) arriva a Sesto Fiorentino (Firenze): l'evento è in programma il 16 maggio alle ore 17.30, al Palazzo comunale. Parteciperanno il presidente della Fondazione Rosselli Circolo Rosselli Valdo Spini, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, Andrea Puccetti di Sviluppo Toscana. Coordinerà il dibattito Erika Pontini, caporedattrice de La Nazione Firenze. Nel primo Quaderno del 2025 si trovano all'interno saggi di Carlo Carbone, Antonio Floridia, Carlo Fuortes, Federico Gelli, Stefania Ippoliti, Antonella Mansi, Irene Micali, Silvia Pieraccini, Andrea Puccetti, Mario Venturi, Vito Zagarrio e Mariella Zoppi, oltre che dello stesso Spini. Il numero contiene anche le interviste al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, ai dieci sindaci capoluogo di provincia Ilaria Bugetti (Prato), Michele Conti (Pisa), Nicoletta Fabio (Siena), Sara Funaro (Firenze), Alessandro Ghinelli (Arezzo), Mario Pardini (Lucca), Francesco Persiani (Massa), Luca Salvetti (Livorno), Alessandro Tomasi (Pistoia), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto), ai rappresentanti dei sindacati Rossano Rossi (Cgil Toscana), Silvia Russo (Cisl Toscana), Paolo Fantappiè (Uil Toscana). All'interno anche interviste a Giacomo Cioni (Cna), Aldo Cursano (Confcommercio Toscana), Maurizio Bigazzi (Confindustria Toscana). “Il nostro Quaderno - ha dichiarato Spini - intende essere discusso nel territorio toscano. Siamo grati al Comune di Sesto Fiorentino che ha voluto ospitare uno di questi eventi in un contesto, quello della piana Firenze, Prato, Pistoia che rappresenta un'area decisiva per lo sviluppo della nostra regione". Intanto domani il Quaderno sarà presentato al salone del libro di Torino e sarà presentato il 15 maggio alle ore 12, allo stand della Regione Toscana. Interverranno il presidente della Fondazione Rosselli, ex ministro e direttore del trimestrale Valdo Spini, i professori dell'Università di Torino Sergio Scamuzzi e Francesco Ramella e la consigliera regionale del Piemonte Laura Pompeo.