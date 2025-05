A Firenze apre il primo ristorante dei Ragazzi di Sipario

Firenze, 14 maggio 2025 – Un sogno che si realizza, una conquista che profuma di dignità e talento. Dopo diciotto anni di attività nel mondo della ristorazione, l’associazione I Ragazzi di Sipario inaugura il suo primo ristorante a gestione diretta. Un locale tutto loro, finalmente. E Firenze risponde e risponderà, ne siamo certi, con entusiasmo.

Il nuovo ristorante, che ha inaugurato oggi dopo le positive esperienze al Circolo Mcl in via dei Serragli e poi al Cinema Spazio Alfieri, è frutto della lunga esperienza della Cooperativa Sociale I Ragazzi di Sipario Onlus, nata per offrire opportunità lavorative a giovani con disabilità intellettiva.

Oggi sono in dodici – tra cuochi e camerieri – a indossare il grembiule con orgoglio. Accanto a loro, uno chef, una caposala e un addetto al lavaggio, entrambi normodotati, completano la squadra. “È il primo ristorante tutto nostro – dice con emozione il presidente Marco Calvelli – è un’avventura che nasce”. Non solo una nuova attività, ma anche un manifesto di inclusione. Il locale lavorerà con imprese sociali e fornitori che condividono la stessa missione: promuovere l’integrazione e la pari dignità attraverso il lavoro.

Il ristorante sarà aperto in via Aretina 16r dal lunedì al venerdì a pranzo, dalle 12 alle 15, e per cena il mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 19.30 alle 22.30.

Una nuova sfida professionale, dove la cucina incontra il sociale, e dove ogni piatto servito porta con sé un messaggio: la disabilità non è un limite, ma una diversa possibilità di esprimere valore.