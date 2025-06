Il volantino contro le truffe: "Difendiamo gli anziani"

È in distribuzione il volantino "Non fidatevi delle apparenze!", che offre consigli utili per prevenire e contrastare truffe e raggiri, esoso fenomeno specie quando ai danni di anziani. A realizzarlo, secondo le indicazione date dalle forze dell’ordine, è stata la Proloco Valle dell’Arno. Mille le copie stampate e che altrettante famiglie di Compiobbi e Ellera troveranno da oggi nella cassetta postale. E’ infatti una vera e propria raffica di testimonianze quella che arriva dai social sulle truffe, sia tentate che andate a termine ai danni di anziani e persone fragili, che arriva dalla valle dell’Arno.

C’è chi si è trovato sotto casa sedicenti sacerdoti per speciali benedizioni; chi addetti di acquedotto, luce o gas che volevano fare controlli per presunte perdite oppure vigili o carabinieri. Tutti chiaramente finti. Così come erano impostori anche gli autori delle telefonate, che chiedevano soldi per aiutare il classico nipote coinvolto in un brutto incidente. "Da sempre la Proloco Valle dell’Arno pone particolare attenzione alle tematiche del sociale, in considerazione di fatti accaduti negli ultimi tempi, tentativi di truffe, furti, raggiri perpretati spesso alla popolazione anziana abbiamo pensato di preparare un volantino facilmente leggibile ma esaustivo – dichiara il presidente dell’associazione, Francesco Cecconi –. Il testo riporta schematicamente infatti le principali casistiche e le azioni che i nostri concittadini potrebbero subire".

Si invita così a fare attenzione per telefono, per strada evitando di dare confidenza agli sconosciuti; mentre per chi naviga su internet si ricorda di rispondere a e-mail che chiedono codici personali. "Per il momento abbiamo stampato 1000 copie del depliant, raggiungendo in questo modo circa 3000 abitanti della valle dell’Arno. Con questa azione – conclude Cecconi – ci auguriamo di fornire un valido aiuto contro questo fenomeno dilagante purtroppo anche nella nostra zona".