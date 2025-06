Al fiorentino Andrea Tedesco il Premio Prevenzione e Impegno Sociale 2025

Firenze, 28 giugno 2025 – Assegnato ieri sera al professore fiorentino Andrea Tedesco il Premio Prevenzione e Impegno Sociale 2025, nel corso di una cena di gala organizzata al Castello di Acaya di Lecce, in occasione del IV° congresso Zygoma Day. Il professor Tedesco ha ricevuto l'importante riconoscimento dal Professor Francesco Schittulli, Presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). Nel corso del galà della Prevenzione, condotto da Gianfranco Delle Rose, il professor Tedesco ha ricevuto il premio alla carriera "per il lavoro svolto da anni nella ricerca di nuove tecniche per curare chi soffre di gravi atrofie mascellari, per aver portato avanti per anni la ricerca di una tecnica minimamente invasiva con la strumentazione piezoelettrica, aver ideato un Master di II livello in Implantologia Zigomatica, aver disegnato un impianto zigomatico e un kit dedicato e infine per la creazione della Zygomatic Implants World Academy, prima Società Mondiale di Implantologia Zigomatica al mondo con sede in Italia e che sarà presentata ufficialmente nell’ambito del Congresso di Lecce.

Andrea Tedesco, Implantologo fiorentino, si occupa ormai da anni di riabilitazioni implanto-protesiche, soprattutto su casi complessi e principalmente dell’evoluzione innovativa dell’implantologia dentale. Il professore ha messo a punto un nuovo protocollo chirurgico da lui definito “Tecnica Zigomatica Minimamente Invasiva TZMI”, che ha riscontrato un enorme successo. In questi anni ha ideato un particolare protocollo chirurgico fatto di nuovi inserti dedicati per la chirurgia zigomatica, creando un approccio tale da rendere gli step estremamente controllati e di facile gestione.

Nel 2023 ha fondato la prima Società Italiana di Implantologia Zigomatica e Pterigoidea e l’ultima grande soddisfazione è quella di aver fondato appunto la Zygomatic Implants World Academy, la prima Società Mondiale di Implantologia Zigomatica, con un incredibile interesse da parte di tantissimi colleghi da tutto il mondo immediatamente iscritti appena il professore ne ha comunicato l’ufficializzazione.

Oggi a Lecce si svolge l’evento più importante in Italia riguardante questo argomento: il IV Zygoma Day, congresso internazionale giunto alla quarta edizione, che vede la presenza di professionisti di calibro internazionale impegnati a commentare le ultime novità nell'ambito dell'implantologia zigomatica.