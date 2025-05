Firenze, l’amicizia tra il priore di Santo Spirito e il nuovo Papa: “L’ultima volta qui ad aprile 2024”

Firenze, 8 maggio 2025 – Amici. Padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito e Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV sono amici da anni. Si conoscono dall'83, dai tempi degli studi al collegio internazionale Santa Monica di Roma: padre Pagano studente in Teologia.

14 foto Francis Robert Prevost, la visita del nuovo Papa in Santo Spirito

Mentre il sacerdote che diventerà Papa studente di Diritto Canonico , racconta ora padre Giuseppe, felice e frastornato per l'elezione.

Intanto la basilica di Santo Spirito esprime sui social tutta la sua gioia per l'elezione del Papa americano. "Habemus Papam! - si legge su Facebook - Che gioia per la nostra Comunità Agostiniana di Santo Spirito, per la nostra Provincia, per il nostro Ordine!".

Intanto, a Roma, Leone XIV, lunedì 12 maggio- alle 10 riceverà in udienza i media in Aula Paolo VI come fece Papa Francesco. Lo ha spiegato il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Piazza San Pietro si è andata poi lentamente svuotando, ma nell'aria rimane sospeso un senso di raccoglimento e commozione per l'elezione del nuovo Pontefice, Leone XIV.

Le migliaia di persone che hanno affollato ogni angolo del colonnato e della piazza si allontanano una a una, con passo stanco ma ancora colmo di stupore. Ma non tutti se ne vanno. Alcuni restano li', ai piedi della Basilica, con lo sguardo ancora fisso verso quella loggia centrale da cui, poco prima, Leone XIV ha salutato il mondo. In un angolo della piazza una donna intona un canto, e' un inno di gioia, forse improvvisato, ma carico di fede. Intanto, sempre per quanto concerne il programma del Papa, venerdì alle 11 celebrerà la prima messa con i cardinali in Cappella Sistina.

"A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, di Italia, di tutto il mondo vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, che cerca sempre la carità, che cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono": sono le prime parole del nuovo Papa da piazza San Pietro.