Messa per elezione del Papa. Oggi in tutte le chiese

Le Diocesi senesi in preghiera per il prossimo Pontefice. Su indicazione del Cardinale Augusto Paolo Lojudice, oggi, come segno di unità, in tutte le foranie dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val D’Elsa, Montalcino e in tutte le parrocchie di Montepulciano, Chiusi, Pienza verrà celebrata una ’Missa pro eligendo Pontifice’.

Nell’area dell’arcidiocesi di Siena, Colle di Val D’Elsa, Montalcino, la funzione religiosa sarà, in Val di Merse, a Monteroni d’Arbia alle 18.30; a Siena presso la Chiesa dell’Annunziata alle 18.30 e a San Miniato alle 21; in zona Montalcino e Amiata sla Messa sarà a Montalcino alle 18 e presso la chiesa dei Santi Nicolò e Lucia a Castel del Piano alle 21; poi in val d’Elsa ancora Messa a San Lucchese alle 21, a San Francesco di Colle sempre alle 21; presso la collegiata di San Gimignano ancora alle 21 e a Castellina in Chianti alle 21.15.

Ieri mattina il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, reduce dalle celebrazini Cateriniane, ha di nuovo preso la strada per Roma, dove i Cardinali di tutto il mondo si stanno riunendo nelle Congregazioni in attesa dell’inizio del Conclave. Sono state le Congregazioni generali dei cardinali a fissare la data di inizio del Conclave, domani pomeriggio. Alle Congregazioni generali, riunite subito dopo la morte di Papa Francesco, possono partecipare non solo i cardinali elettori (cioè con meno di 80 anni), ma anche quelli che a motivo del compimento di questa soglia di età hanno perso il diritto di entrare in Conclave. In totale, il Collegio cardinalizio è composto da 252 porporati, con 117 ’non elettori’.

Ma chi sono i porporati chiamati a scegliere il nuovo Pontefice? Attualmente sono 135 quelli con diritto di voto, cioè che non hanno superato gli 80 anni di età. Il 70 per cento degli elettori è stato nominato da papa Francesco che in ogni anno del pontificato, a eccezione del 2021, ha convocato un concistoro (per un totale di dieci) per la creazione di nuovi cardinali, superando anche Giovanni Paolo II che in tutto il suo pontificato ne tenne nove. Al prossimo Conclave, dunque, parteciperanno 108 cardinali creati da Francesco e fra questi ci sarà anche il nostro Paolo Augusto Lojudice.