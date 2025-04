Firenze, ecco i nuovi vigili urbani: scatta per loro l’apprendistato in strada Funaro, “Obiettivo 1000 assunti in tre anni”. Gli agenti che partono con il servizio in questi giorni sono 25 donne e 68 uomini. Questi 100 agenti, si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, si aggiungono agli altrettanti colleghi che sono entrati nel corpo a novembre