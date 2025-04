Abbandonano rifiuti in strada, denunciati grazie alle fototrappole

Firenze, 2 aprile 2025 – Grazie alle fototrappole e alle indagini della polizia municipale e degli ispettori ambientali di Alia, una coppia è stata scoperta a scaricare rifiuti in strada, è stata denunciata ed è stato sequestrato il furgone con cui effettuavano gli abbandoni. E’ stato infatti grazie alle fototrappole installate in via del Poderaccio che polizia municipale e ispettori ambientali hanno potuto verificare che in orario serale spesso un furgone scaricava rifiuti in strada e se ne andava. Il furgone, però, aveva la targa travisata con qualche cosa che la rendeva illeggibile e non era stato possibile risalire al trasgressore. Così, per trovare i responsabili, la polizia municipale ha organizzato degli appostamenti "in remoto".

La pattuglia in auto è rimasta lontano dal luogo degli scarichi per non essere vista e ha sorvegliato il luogo visionando la fototrappola in diretta. E’ stato così che gli uomini della municipale hanno sorpreso in flagranza il furgone ricercato, riconosciuto anche da alcune caratteristiche distintive della carrozzeria. A finire nei guai sono state due persone, marito e moglie, residenti a Firenze. Quando la polizia municipale li ha visti dalle fototrappole si è avvicinata e li ha trovati a scaricare una copiosa quantità di materiale elettrico al quale era stato tolto il rame. Sul furgone era presente altro materiale, fra cui anche una caldaia elettrica. I coniugi sono risultati essere titolari di un’attività di svuotacantine. Sono stati denunciati per abbandono e illecito trattamento di rifiuti, sanzionato con una pena da 3 mesi ad 1 anno e l'ammenda dal 2600 a 26000 euro circa. I rifiuti sono stati sottoposti a sequestro probatorio mentre il furgone è stato sottoposto a sequestro preventivo. A loro carico sono stati addebitati anche gli altri due scarichi, dato che nelle immagini si vede non solo lo stesso furgone ma anche le stesse due persone. “Ringraziamo la polizia municipale e gli ispettori di Alia per l’impegno nel trovare chi non rispetta le regole” ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani. “Sono davvero inconcepibili gli abbandoni dei rifiuti in strada perchè inquinano e deturpano l’ambiente. Ricordo che Alia svolge un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio quindi l’abbandono dei rifiuti è un comportamento doppiamente vergognoso. Chi non rispetta le regole sappia che siamo inflessibili e che, come dimostra questa indagine, non ci arrendiamo neppure di fronte a chi pensa furbescamente di aggirare i controlli”.