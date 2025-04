Multe stradali, Firenze è il Comune della Toscana che ha incassato di più nel 2024: la classifica

Firenze, 2 aprile 2025 - Firenze, con 61,6 milioni di euro, è il comune della Toscana che, nel 2024, ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada. È quanto emerso dall’analisi di Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha messo in luce come, nel 2024, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia toscani abbiano superato i 112 milioni di euro, valore in calo del 9% rispetto al 2023. Firenze, come detto, non solo è il comune della Toscana che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali alle famiglie, ma conquista anche il terzo posto nella graduatoria nazionale. Al secondo posto della classifica regionale si trova, il comune di Livorno, con 9,3 milioni di euro, seguito a poca distanza da quello di Siena, con quasi 9,1 milioni di euro. Continuando a scorrere la classifica dei comuni capoluogo di provincia toscani si trovano quelli di Prato (7,1 milioni di euro), Pistoia (6,5 milioni di euro) e Pisa (5,8 milioni di euro). Ad Arezzo i proventi registrati nel 2024 per multe stradali a carico delle famiglie sono stati 3,9 milioni di euro, a Lucca 2,9 milioni e a Grosseto 2,5 milioni. Chiudono la graduatoria regionale i comuni di Massa e di Carrara che hanno incassato, rispettivamente, 2,4 milioni e quasi 2 milioni di euro. Facile.it ha calcolato anche il valore di “multa pro capite” (inteso come rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti) sebbene, va specificato, che non tutte le multe vengono inflitte ad automobilisti residenti e, anzi, in alcune aree turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo. In vetta alla classifica, con una multa pro capite pari a 171,5 euro, si trova il comune di Siena, primo anche nella graduatoria nazionale. Slitta al secondo posto il comune di Firenze (in prima posizione nel 2023), con un valore pro capite pari a 170 euro. Sul gradino più basso del podio si trova il comune di Pistoia (72,8 euro). Continuando a scorrere la graduatoria si trovano i comuni di Pisa (64,7 euro), Livorno (60,7 euro), Arezzo (40,5 euro) e Massa (36 euro). A poca distanza tra loro si posizionano i comuni di Prato (35,8 euro), Carrara (32,8 euro) e Lucca (32,1 euro). Chiude la graduatoria regionale Grosseto, con un valore di multa pro capite pari ad “appena” 30,2 euro. Limitando l’analisi ai comuni toscani più piccoli, con meno di 3.000 residenti, al primo posto si posiziona Buonconvento, in provincia di Siena, che, a fronte di 2.984 abitanti, nel 2024 ha registrato proventi da multe multe stradali a carico di famiglie pari ad oltre 746mila euro. Al secondo posto, sempre in provincia di Siena, si trova il comune di Monticiano, con 1.649 abitanti e 343mila euro di incassi da multe stradali. Al terzo posto si posiziona il comune di Campagnatico, in provincia di Grosseto, 2.325 abitanti e quasi 310mila euro di multe per violazioni del Codice della Strada.