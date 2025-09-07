Crocifisso, San Vincenzo a Torri inizia i festeggiamenti di settembre

Al via a San Vincenzo a Torri la Festa del Crocifisso. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Colline Scandiccesi con il patrocinio del comune di Scandicci. La manifestazione si concluderà domenica 14 settembre col corteo storico, la messa nella Pieve di San Vincenzo a cui parteciperà anche il vescovo di Firenze Gherardo Gambelli e il concerto di chiusura. Ecco il programma: oggi il torneo di pallavolo a eliminazione diretta al campo parrocchiale. Venerdì alle 21,15 in pieve l’incontro ecumenico con la Chiesa Evangelica – Chiesa di Cristo. Sabato, pellegrinaggio vicariale a Montesenario: alle 10 appuntamento alla croce e salita a piedi, alle 11,30 messa, dalle 14 visita guidata e rientro a casa. Domenica prossima alle 9,30 al circolo Mcl presenza di una volontaria Humanitas per il controllo dei parametri vitali (pressione e glicemia), alle 10 corteo storico con la banda in via Empolese; alle 11 la messa nella Pieve di San Vincenzo, con la partecipazione del vescovo Gherardo Gambelli, dopo il pranzo al circolo Mcl, alle 14 il concerto di chiusura nella Pieve con il coro etno-gospel “Black and Blue“.

La festa è un’occasione anche per ammirare Il crocifisso di San Vincenzo a Torri, opera d’arte che si trova nella Chiesa della frazione. Databile tra il 1220 e il 1230 è una scultura lignea nella quale si fondono i canoni dell’arte romanica e gotica. Fu realizzata da un anonimo artista da oggi battezzato come il maestro del Crocefisso di San Vincenzo a Torri.