E' morta l’imprenditrice Lovania Innocenti, una vita dedicata alla storica azienda di famiglia

Vinci, 13 maggio 2025 - E' morta Lovania Innocenti, imprenditrice di Vinci che ha dedicato la propria vita all'Inpa, storica azienda di famiglia che si occupa di sottoli e sottaceti. Nel 2015 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere del lavoro.

"Oggi la nostra comunità piange la scomparsa di Lovania Innocenti - commenta il sindaco Daniele Vanni -. Lovania si è sempre distinta non solo per le capacità nel gestire l'azienda, ma anche per l'attaccamento al territorio che nel tempo l'ha portata a sostenere tantissime attività sociali. Oggi perdiamo una persona che con grande sensibilità è riuscita a creare lavoro e a rafforzare i valori che stanno alla base della nostra comunità".