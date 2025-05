Commerciante stroncata dalla malattia, si era sposata due giorni prima

Marina di Pietrasanta (Lucca), 13 maggio 2025 – L’ultima gioia gliel’hanno regalata le amiche organizzando su due piedi le nozze con il suo amato compagno Roberto. Sapevano che purtroppo le sue condizioni erano progressivamente peggiorate a causa del brutto male di cui soffriva da circa un anno. E così venerdì si sono presentate all’ospedale “Versilia”, dov’era ricoverata da un mese, hanno chiamato il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci per celebrare i fiori d’arancio e quel giorno l’amore eterno ha avuto il sopravvento sui pensieri più cupi facendo trionfare la vita nonostante il destino avesse preso un’altra strada. Due giorni dopo, domenica mattina, Lorella Landi ha chiuso gli occhi per sempre. Con la fede al dito, con l’animo sereno di chi ha dato tanto al prossimo e con la consapevolezza che quell’ultimo regalo d’amore potevano farglielo solo persone a cui aveva voluto tanto bene e che non la dimenticheranno mai.

Tonfanina doc, Lorella aveva 65 anni ed era molto conosciuta nella frazione marinella per aver a lungo lavorato nel mondo del commercio, in particolare nel settore dell’abbigliamento. Il “battesimo” era avvenuto nello storico negozio di confezioni in via Tremaiola di cui era titolare la madre Liliana. Poi Lorella aveva deciso di fare altre esperienze in altre boutique sempre della Marina, facendosi apprezzare per la sua professionalità e per il suo carattere sempre educato e gentile.

Nonostante l’insorgere della malattia, si era fatta forza (“non si è mai data per vinta”, ricordavano ieri in tutta Tonfano) e ha continuato a lavorare finché le forze gliel’hanno consentito. La situazione è precipitata il 15 aprile, giorno in cui è stata ricoverata in ospedale, ma anche in quell’occasione ha sempre manifestato il suo amore per la vita: dalle amiche fino all’adorato cagnolino Johnny e i colleghi della contrada giallonera della Marina, con i quali aveva anche sfilato in costume durante una delle ultime mascherate del Carnevale di Pietrasanta. La classica persona benvoluta da tutti, incluso il compagno Roberto che insieme alle sue amiche le ha giurato amore eterno nella camera del “Versilia”.

Rispettando le sue volontà non ci sarà nessun funerale: la salma di Lorella verrà cremata mercoledì a Livorno mentre sabato alle 18 verrà celebrata una messa in suo ricordo nella chiesa di Sant’Antonio a Tonfano.