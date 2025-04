Morto l’avvocato Moriconi, il dolore di Forza Italia. “Uomo impegnato e generoso”

Lucca, 12 aprile 2025 – È morto l'avvocato Nicola Moriconi, dirigente di Forza Italia di Lucca con delega al turismo. Ne danno notizia l'onorevole Deborah Bergamini e il coordinamento provinciale del partito con Carlo Bigongiari.

"Una brutta malattia ha portato via l'avvocato Nicola Moriconi, lasciando un grande vuoto tra coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorare con lui, di ricevere anche solo una parola gentile o un consiglio saggio. Perché Nicola non era solo un professionista competente, era prima di tutto un uomo buono, disponibile, sempre pronto ad ascoltare”, scrivono in una nota.

"È sempre rimasto vicino al territorio, anche senza mai cercare la ribalta. Era parte viva del progetto, della visione, e proprio tra un mese avrebbe dovuto prendere parte a un importante convegno sul turismo, occasione in cui sarà ricordato con il rispetto e l'affetto che merita”.

Ma il suo ricordo più bello, concludono, "resterà nei gesti concreti: quante volte ha aiutato chi non poteva permettersi un consulto legale, offrendo comunque tempo, attenzione, competenza. Per molti è stato un punto di riferimento umano prima ancora che professionale. Forza Italia lo porterà sempre nel cuore, così come tutte le persone che hanno incrociato il suo cammino”.