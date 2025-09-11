Sagre di settembre in Toscana, in tavola c'è di tutto. Dai funghi al pesce, ecco gli eventi da non mancare

Firenze, 11 settembre 2025 - L'estate sta finendo (oppure no, visto che è atteso un colpo di coda di caldo), l'autunno sta arrivando. O meglio, quello meteorologico è iniziato il primo settembre, quello astronomico arriverà con l'equinozio (che quest'anno cade il 22 e non il 21), ma l'autunno dei sapori? Quel ponte che ci traghetta verso i magnifici prodotti toscani della terra è già ben trafficato, con la vendemmia si è cominciato a vedere in giro feste dell'uva e dei funghi e fra poche settimane sarà già il tempo di parlare di tartufi e castagne.

Ecco dunque una selezione delle sagre enogastronomiche in calendario in Toscana per questo fine settimana. Tanti appuntamenti da non perdere provincia per provincia.