ARezzo, 11 settembre 2025 – Castiglionese in Festa a Castiglion Fiorentino Da venerdì 12 a domenica 14 settembre la 4ª edizione alla Polisportiva Montecchio Vesponi

Anche quest’anno la Castiglionese festeggia l’inizio di una nuova stagione calcistica con “Castiglionese in Festa”, la quarta edizione della festa a tinte viola in programma da venerdì 12 a domenica 14 settembre presso la Polisportiva di Montecchio Vesponi.

Tre giornate all’insegna dello sport, della musica e della buona tavola, con la possibilità di gustare i piatti della tradizione locale e una novità assoluta: il coniglio fritto.

“Si tratta di un’occasione importante per tutti i tifosi della Castiglionese. Questa al pari altre iniziative nascono per fare quadrato, ‘squadra’, intorno ai nostri giovani al fine di affrontare i vari campionati con lo spirito giusto” dichiara Carlo Barbagli, Presidente U.S. Castiglionese.

Venerdì 12 settembre spazio ai piccoli calciatori viola con la presentazione delle squadre e degli staff del settore giovanile, “La Cantera 1919”. Sabato 13 settembre, invece, la festa inizia già nel pomeriggio con il torneo di calcio a 5 femminile, che vedrà protagoniste le mamme del settore giovanile e le volontarie delle associazioni castiglionesi. La festa continuerà in serata con la musica dal vivo della music “Weekkend Band”. Domenica 14 settembre il gran finale con uno dei momenti più attesi: la presentazione ufficiale delle rose e degli staff della Juniores e della Prima Squadra, che nel pomeriggio sarà impegnata allo Stadio “Faralli” contro la Rondinella Marzocco per la prima partita del campionato di Eccellenza.