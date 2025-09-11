Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Il "battesimo" del Circolo Territoriale aderente alla rete del Circolo Matteotti di Milano
11 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Il “battesimo” del Circolo Territoriale aderente alla rete del Circolo Matteotti di Milano

L'evento venerdì nell'ambito della mostra «Memoria e Libertà» voluta da Acli di Arezzo e Circolo Matteotti, aperta alla libreria Edison in piazza Risorgimento

la mostra

Arezzo, 11 settembre 2025 –  Una mostra ad Arezzo per rileggere la figura umana e politica di Giacomo Matteotti. «Memoria e Libertà» è il titolo di un percorso espositivo che, voluto da Acli di Arezzo e Circolo Matteotti, è aperto alla libreria Edison in piazza Risorgimento dove resterà poi visitabile gratuitamente fino a domenica 14 settembre. Questa iniziativa è frutto di un attento lavoro di studio e di ricerca da parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della Morte di Giacomo Matteotti che ha permesso di ritrovare e di selezionare foto d'epoca, documentazione stampa e altro materiale storico per connettere una personalità simbolo della lotta al fascismo ai valori democratici della Costituzione Repubblicana. Alle 17 di venerdì 12 settembre inoltre, è in programma la prima assemblea dell'associazione Giacomo Matteotti che è nata lo scorso maggio ad Arezzo per contribuire a elaborare una visione di Italia ispirata a principi riformisti di libertà individuale, stato di diritto, rispetto e riconoscimento dei diritti umani inviolabili, uguaglianza e solidarietà sociale. L'obiettivo della mostra «Memoria e Libertà» è di ricostruire la figura umana e politica di Matteotti.

