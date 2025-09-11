Il “battesimo” del Circolo Territoriale aderente alla rete del Circolo Matteotti di Milano

Arezzo, 11 settembre 2025 – Una mostra ad Arezzo per rileggere la figura umana e politica di Giacomo Matteotti. «Memoria e Libertà» è il titolo di un percorso espositivo che, voluto da Acli di Arezzo e Circolo Matteotti, è aperto alla libreria Edison in piazza Risorgimento dove resterà poi visitabile gratuitamente fino a domenica 14 settembre. Questa iniziativa è frutto di un attento lavoro di studio e di ricerca da parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della Morte di Giacomo Matteotti che ha permesso di ritrovare e di selezionare foto d'epoca, documentazione stampa e altro materiale storico per connettere una personalità simbolo della lotta al fascismo ai valori democratici della Costituzione Repubblicana. Alle 17 di venerdì 12 settembre inoltre, è in programma la prima assemblea dell'associazione Giacomo Matteotti che è nata lo scorso maggio ad Arezzo per contribuire a elaborare una visione di Italia ispirata a principi riformisti di libertà individuale, stato di diritto, rispetto e riconoscimento dei diritti umani inviolabili, uguaglianza e solidarietà sociale. L'obiettivo della mostra «Memoria e Libertà» è di ricostruire la figura umana e politica di Matteotti.