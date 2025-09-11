Arezzo, 11 settembre 2025 – Via Romana in festa inaugurazione con trampolieri e maxi torta Sabato 13 settembre ore 18 taglio del nastro in via Romana angolo via Chiarini.

Sarà inaugurato, sabato 13 settembre alle ore 18 l'evento “Via Romana in festa” organizzato da Confesercenti Arezzo e dai commercianti della zona con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, con il contributo di Banca Tema, Unipol Assicurazioni Unigroup Arezzo, Italplan-Manorent e l'autofficina Roberto Giovanili concessionaria Evo.

La cerimonia del taglio del nastro è programmata in via Romana all'angolo di via Chiarini di fronte al bar F.lli Ciardi.

A presenziare alla cerimonia ci saranno i trampolieri dell'associazione “Sottosopra”.