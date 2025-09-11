Arezzo, 11 settembre 2025 – Palio della Balestra 2025: attesa a Sansepolcro la delegazione giovanile da Neuchâtel

In occasione dell’edizione 2025 del Palio della Balestra, la tradizionale sfida tra Sansepolcro e Gubbio che si terrà domenica 14 settembre in Piazza Torre di Berta, la città accoglierà una delegazione di giovani rappresentanti del Consiglio dei Giovani di Neuchâtel, città gemellata con Sansepolcro.

La presenza della delegazione elvetica conferma lo spirito di apertura e scambio che da sempre contraddistingue le Feste del Palio, non solo come momento di rievocazione storica, ma anche come occasione di incontro tra culture e comunità diverse. Le città gemellate sono infatti invitate ogni anno a partecipare a questa manifestazione, che rappresenta uno dei più significativi simboli identitari della città biturgense.

L’Amministrazione ha commentato: “Il legame con le città gemellate è un patrimonio prezioso che intendiamo rafforzare, soprattutto attraverso i giovani. La partecipazione del Consiglio dei Giovani di Neuchâtel al Palio della Balestra è un segnale importante di amicizia e collaborazione. È un’opportunità per far conoscere ai nostri coetanei la storia e le tradizioni di Sansepolcro, ma anche per aprirci a nuove esperienze di dialogo e crescita reciproca. Siamo certi che sarà un incontro arricchente per tutti.”

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la partecipazione della delegazione svizzera e rinnova l’invito alla cittadinanza a prendere parte agli eventi delle Feste del Palio, che anche quest’anno si confermano come momento centrale della vita culturale e sociale di Sansepolcro.