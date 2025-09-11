"Libri Gratis", riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'iniziativa regionale

Arezzo, 11 settembre 2025 – Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'iniziativa regionale "Libri Gratis".

Fino a venerdì 3 ottobre 2025

Con l'intervento Libri Gratis la Regione Toscana intende fornire un sostegno economico per l'acquisto della dotazione libraria prevista dal percorso scolastico ai giovani in possesso di determinati requisiti economici e anagrafici.

Sono destinatari dell'intervento Libri Gratis le studentesse e gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: • residenza in uno dei comuni della Toscana; • età inferiore ai 24 anni (23 anni e 364 giorni compresi); • appartenenza a nucleo familiare avente Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a euro 15.800,00 (quindicimilaottocento) in corso di validità; • iscrizione all'anno scolastico 2025-2026 presso un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana.

La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line con accesso dall'area personale, dopo registrazione, sull'applicativo dedicato, fino alle ore 18:00 del 3 ottobre 2025.

Il link per accedere all'applicazione sarà reso disponibile sul sito internet della Regione Toscana, alla pagina www.regione.toscana.it/librigratis La registrazione e l'accesso all'area personale possono avvenire, in alternativa, per mezzo di:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (carta di Identità Elettronica);

CNS (TS-CNS) (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria).

Per compilare la domanda è possibile ricevere assistenza da un facilitatore, telefonando o recandosi presso un punto della rete PDF (Punti Digitali Facili) della Toscana.