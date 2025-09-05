Corpo a corpo con sfumature

Toscana regina degli immobili di lusso. Ecco le proprietà in vendita più costose d'Italia

Lo studio condotto dal portale "idealista" mette in fila gli annunci più costosi presenti sul sito. Castelfiorentino guida la lista: una enorme e meravigliosa tenuta che produce Chianti e ha perfino un lago privato. "Medagli di bronzo" per Massa Marittima

Il castello in vendita alla cifra di 42 milioni di euro. Una meraviglia che si trova sulle colline toscane

Castelfiorentino (Firenze), 5 settembre 2025 – Qual è la proprietà in vendita più costosa d’Italia? Secondo il portale idealista si tratta di un castello sulle colline toscane, nel comune di Castelfiorentino, in vendita sul noto portale immobiliare al prezzo di 42 milioni di euro. Non solo: anche il terzo posto di questa speciale classifica è toscano, per la precisione si tratta di una proprietà in vendita a Massa Marittima (Grosseto).

