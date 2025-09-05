Toscana regina degli immobili di lusso. Ecco le proprietà in vendita più costose d'Italia

Castelfiorentino (Firenze), 5 settembre 2025 – Qual è la proprietà in vendita più costosa d’Italia? Secondo il portale idealista si tratta di un castello sulle colline toscane, nel comune di Castelfiorentino, in vendita sul noto portale immobiliare al prezzo di 42 milioni di euro. Non solo: anche il terzo posto di questa speciale classifica è toscano, per la precisione si tratta di una proprietà in vendita a Massa Marittima (Grosseto).
CronacaToscana regina degli immobili di lusso. Ecco le proprietà in vendita più costose d'Italia