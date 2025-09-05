Toscana regina degli immobili di lusso. Ecco le proprietà in vendita più costose d'Italia Lo studio condotto dal portale "idealista" mette in fila gli annunci più costosi presenti sul sito. Castelfiorentino guida la lista: una enorme e meravigliosa tenuta che produce Chianti e ha perfino un lago privato. "Medagli di bronzo" per Massa Marittima