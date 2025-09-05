Arezzo, 5 settembre 2025 – Modifiche a sosta e circolazione da lunedì 8 settembre.

Cantieri e lavori cambiano il traffico in città, ecco le strade interessate

Da lunedì 8 a martedì 9 settembre scatta in via di San Leo dal civico 6 al civico 18 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso tra le 8:30 e le 17:30 mentre da lunedì 8 a giovedì 11 settembre sono previsti dalle 8 alle 19 il divieto di sosta con rimozione in via Uguccione della Faggiola dall’intersezione con via Alessandro dal Borro a quella con via Giovanni Acuto, il senso unico con direttrice via Alessandro dal Borro → via Giovanni Acuto e il restringimento della carreggiata all’altezza dei lavori. Chi percorre via Pietro Nenni verso via Uguccione della Faggiola avrà l’obbligo di svoltare su quest’ultima mentre anche la percorrenza di via Giovanni Acuto sarà disciplinata da segnaletica provvisoria.

Da lunedì 8 a venerdì 12 settembre dalle 8:30 alle 17:30, divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in viale Luca Cittadini dal civico 33/3 per 25 metri di lunghezza.

Dureranno fino a lunedì 15 settembre in orario 8:30 – 17:30 il divieto di sosta con rimozione e il restringimento di carreggiata in viale John Kennedy dal civico 18 fino all’intersezione con via Cesare Battisti, lato civici pari, in via Cesare Battisti dall’intersezione con via John Kennedy fino a quella con via Alcide De Gasperi, lato civici dispari, e in via Alcide De Gasperi lato civici pari.

Da martedì 9 settembre in orario 8:30 – 17:30 scattano il divieto di sosta e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso fino a mercoledì 1 ottobre nel tratto di via Marco Perennio che va dal civico 55 al civico 117 e fino a venerdì 31 ottobre nel tratto di via Fiorentina compreso tra civico 3 e il civico 359. Ancora senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso: fino a venerdì 26 settembre nel tratto di via Monte Cervino fra via Benedetto Varchi e l’intersezione con Via Marco Perennio, fino a mercoledì 8 ottobre in via Fratelli Lebole (da lunedì 22 settembre) e in via Fratelli Lumiere (da mercoledì 24 settembre).

La prossima settimana è anche quella della tradizionale Fiera del mestolo. La più importante conseguenza per la circolazione è l’interdizione di tutto il parcheggio Eden alla sosta: scatterà dalle 20:00 di lunedì 8 e terminerà venerdì 12 settembre dopo il completamento delle operazioni di pulizia dell’area. Nei giorni della fiera, quindi dalle 6:00 di martedì 9 e fino al termine delle operazioni di pulizia della zona, nelle prime ore di venerdì 12 settembre, i divieti di transito e di sosta, piste ciclabili comprese, interesseranno il classico perimetro via Spinello - via Niccolò Aretino - via Guadagnoli - via Margaritone - via dell’Anfiteatro - via della Società Operaia - via Madonna del Prato - via San Giovanni Decollato. La circolazione dei veicoli autorizzati ad accedere alla ztl B è disciplinata secondo il seguente percorso: via Lorentino d’Arezzo → via Madonna del Prato → via San Giovanni Decollato → corso Italia → via Crispi.